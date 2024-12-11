كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية

تستعد كلية التربية الفنية بـ جامعة حلوان، ممثلة في حاضنة الفنون الإبداعية، للمشاركة في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الحدث الأكبر الذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية

تنطلق مشاركة الكلية غدًا، الخميس 12 ديسمبر 2024، تحت إشراف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد حاتم، عميد كلية التربية الفنية، وبقيادة نخبة من أساتذة الكلية.

التراث المصري الأصيل والإبداع الحديث

وسيعرض طلاب الكلية أعمالًا فنية مبتكرة تمزج بين التراث المصري الأصيل والإبداع الحديث، بما يعكس تفرد الحرف اليدوية وجمالها بلمسة عصرية.

وتهدف المشاركة إلى إحياء التراث المصري وتعزيز الهوية الثقافية من خلال دعم الحرف اليدوية، وتشجيع الإبداع وتطوير المنتجات التراثية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الحرفيين وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الصناعات اليدوية.

ويمثل معرض "تراثنا" فرصة فريدة للتواصل مع نخبة من الحرفيين والمبدعين من جميع أنحاء مصر، واستكشاف جمال الصناعات اليدوية التي تعكس روح الثقافة المصرية.

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