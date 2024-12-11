الأربعاء 11 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تشارك في معرض تراثنا للحرف اليدوية

كلية التربية الفنية
كلية التربية الفنية بجامعة حلوان

تستعد كلية التربية الفنية بـ جامعة حلوان، ممثلة في حاضنة الفنون الإبداعية، للمشاركة في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الحدث الأكبر الذي يُقام بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 21 ديسمبر 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حاضنة الفنون الإبداعية بكلية التربية الفنية 

 

تنطلق مشاركة الكلية غدًا، الخميس 12 ديسمبر 2024، تحت إشراف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد حاتم، عميد كلية التربية الفنية، وبقيادة نخبة من أساتذة الكلية.

التراث المصري الأصيل والإبداع الحديث

وسيعرض طلاب الكلية أعمالًا فنية مبتكرة تمزج بين التراث المصري الأصيل والإبداع الحديث، بما يعكس تفرد الحرف اليدوية وجمالها بلمسة عصرية.

وتهدف المشاركة  إلى إحياء التراث المصري وتعزيز الهوية الثقافية من خلال دعم الحرف اليدوية، وتشجيع الإبداع وتطوير المنتجات التراثية لتلبية احتياجات السوق المحلي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع الحرفيين وتبادل الخبرات والمعارف في مجال الصناعات اليدوية.

txt

رئيس جامعة حلوان يشهد الحفل الختامي للمرحلة الأولى لمبادرة "تمكين" بالأقصر

txt

مجمع الفنون والثقافة يشهد حفل تخرج أوائل طلاب جامعة حلوان

 

ويمثل معرض "تراثنا" فرصة فريدة للتواصل مع نخبة من الحرفيين والمبدعين من جميع أنحاء مصر، واستكشاف جمال الصناعات اليدوية التي تعكس روح الثقافة المصرية.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية الفنية التراث المصرى الرئيس عبد الفتاح السيسي تراثنا للحرف اليدوية والتراثية جامعة حلوان

الأكثر قراءة

تعرف على المدرب الأقرب لتدريب الزمالك بعد رحيل جوميز

رد صادم من جوميز على محاولات الزمالك واقتراح جديد بشأن أحمد مجدي

وجَّه رسالة قوية لنتنياهو، توفيق عكاشة يكشف مصير سوريا ومخطط إسرائيل القادم بدولة عربية

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

1628 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء في الصاغة

سعر الليرة السورية مقابل الدولار والعملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

مسؤول روسي يكشف مفاجأة حول تسليم موسكو بشار الأسد للجنائية الدولية

شرز بالموتور، أول فيديو لحريق أتوبيس يقل سودانيين في الأقصر

منوعات

المزيد

تحليل الجينات ينفي صلة أحد المفرج عنهم من صيدنايا بعشيرة أردنية

سيلينا جوميز: أريانا جراندي تواصلت معي بعد ترشيحي لجوائز جلولدن جلوب

عرض أفلام شادي عبد السلام بسينما متحف الحضارة اليوم

السماء الحمراء، الحرائق تحاصر مدينة أمريكية والسكان يفرون

المزيد

خدمات

المزيد

30 جنيها سعر السكر اليوم الأربعاء بالأسواق

نتمنى السلامة للجميع، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم، ماذا يحدث؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 10- 12- 2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الثلاثاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ليفربول في دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان (1 – 3)

تفسير رؤية السفر للخارج في المنام وعلاقتها بقدوم الخير قريبًا

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بخسارة مادية قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية