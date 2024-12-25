رئيس جامعة سوهاج يتفقد مهرجان "فكرة ولون" ويعلن فوز كلية التربية النوعية بالمركز الأول

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج معرض مهرجان فكرة ولون الفني في نسخته الثالثة، الذي نظمته إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، ويضم مجالات (الرسم، النحت، الأشغال الفنية، الجرافيك والتصوير الفوتوغرافي.

رئيس جامعة سوهاج يتفقد مهرجان فكرة ولون

وأكد النعماني أن الجامعة تسعى لإكتشاف ورعاية الطلاب المبدعين والمبتكرين بالجامعة من أجل تطوير الموهبة في مكانها الصحيح، وخروج الإبداعات إلى النور،

مضيفًا أنن مثل هذه الانشطة لها دور بارز في إعداد قيادات إبداعية شابة قادرة على التميز والريادة، قادرة على تمثيل الجامعة محلياََ ودوليًا بشكل مشرف، معلنًا فوز كلية التربية النوعية بالمركز الأول علي مستوي كليات الجامعة المشاركة، ومهنئًا كافة الكليات الفائزة بالمهرجان.

فازت كلية التربية بالمركز الثاني وحصدت كلية الآداب المركز الثالث

وقال الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب انه فازت كلية التربية بالمركز الثاني، وحصدت كلية الآداب المركز الثالث، مشيرًا إلى أن طلاب الجامعة يتمتعون بمواهب وقدرات إبداعية متميزة، من خلال مشاركاتهم بكل الفعاليات والأنشطة التي تنظمها الجامعة، بالاضافة الي المشاركات الخارجية.

وأضاف الدكتور احمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية ان المهرجان جاء استعدادًا للمشاركة في مهرجان إبداع ١٣وفي اطار مبادرة بداية، حيث تنفذ الجامعة المهرجان في موسمه الثالث.

وذكرت الدكتورة انتصار أبو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني أن لجنة التحكيم ضمت كل من الدكتورة زينب الشريف الأستاذ بكلية التربية النوعية، الدكتور محمد الشاذلي المعيد بكلية التربية والدكتورة نرمين عبدالباقي كلية الآثار.

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