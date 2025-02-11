الثلاثاء 11 فبراير 2025
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خارج الحدود

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يرتكب تطهيرا عرقيا وتهجيرا بحق شعبنا

الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفته بـ"أبشع أشكال التطهير العرقي والتهجير القسري" التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، معتبرة أن هذه الممارسات تأتي في إطار سياسات ممنهجة تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية.

كما استنكرت الوزارة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وغير القانونية، وعلى رأسها تصعيد عمليات الاستيطان وتوسيع المستوطنات، مؤكدة أنها تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ودعت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى تجاوز حالة العجز والصمت الدولي، والتحرك بشكل عاجل لاتخاذ خطوات فاعلة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها المستمر.
 

الأمم المتحدة 

كشف تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن إعادة إعمار قطاع غزة يتكلف أكثر من 53 مليار دولار.

وزير الخارجية يعلن استضافة مصر مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة

والأسبوع الماضي، أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة أن مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التركى خلال زيارته إلى تركيا،  إن مصر خصصت ميناء ومطار العريش لتلقي المساعدات إلى غزة من كل دول العالم.

إعادة إعمار قطاع غزة 

وأكد أن عبور 600 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا أمر ضروري، مشددًا بإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأوضح أن تنفيذ اتفاق غزة يجب أن يتزامن مع نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية، كما طالب بتوفر الإرادة السياسية واحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وركز على أن الرؤية المصرية تتضمن أن يكون وقف إطلاق النار في غزة وقفا مستداما.

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