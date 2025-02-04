الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يعلن استضافة مصر مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة

وزير الخارجية الدكتور
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو

أعلن الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة أن مصر ستستضيف مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة.

مصر خصصت ميناء ومطار العريش لتلقي المساعدات إلى غزة

وقال عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى مع نظيره التركى خلال زيارته إلى تركيا،  إن مصر خصصت ميناء ومطار العريش لتلقي المساعدات إلى غزة من كل دول العالم.

إعادة إعمار قطاع غزة 

وأكد أن عبور 600 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة يوميا أمر ضروري، مشددًا بإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وأوضح أن تنفيذ اتفاق غزة يجب أن يتزامن مع نفاذ المساعدات الإنسانية والطبية، كما طالب بتوفر الإرادة السياسية واحترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

 وقف إطلاق النار في غزة وقفا مستداما

وركز على أن الرؤية المصرية تتضمن أن يكون وقف إطلاق النار في غزة وقفا مستداما.

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غزة اعادة اعمار قطاع غزة وزير الخارجية والهجرة ميناء ومطار العريش المساعدات إلى غزة بدر عبد العاطي

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