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خارج الحدود

وزير الخارجية لملك البحرين: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع ملك البحرين، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، وذلك خلال زيارته إلى المنامة اليوم.

زيارة وزير الخارجية إلى البحرين

ونقل الوزير عبد العاطي تحيات رئيس الجمهورية إلى أخيه ملك البحرين، معربًا عن تطلع الرئيس لاستقبال جلالته في مصر قريبًا. 

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كما أشاد بمستوى التعاون الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعدد أطر التعاون الثنائي بينهما، وحرص الجانبين على دفع العلاقات لآفاق أرحب، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك لتعزيز أمن الخليج باعتباره جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، فضلًا عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين البلدين الشقيقين. 

وأعرب وزير الخارجية أيضًا عن تقدير مصر البالغ لرعاية جلالة الملك للجالية المصرية بالبحرين، واعتزاز الجانب المصري بدور الجالية في دعم مسيرة التنمية البحرينية.

وتناول اللقاء التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، كما تناول محددات الموقف المصري من التطورات في سوريا، مشيرًا إلى أهمية التنسيق العربي المتواصل بشأن قضايا المنطقة، والبناء على ما أثمرت عنه القمة العربية الأخيرة في المنامة.

وأكد ملك البحرين تقديره الكبير لرئيس الجمهورية، وما يكنه له ولمصر وشعبها من محبة كبيرة، مثنيًا على ما تشهده العلاقات المصرية البحرينية من تطور متسارع، وكذا في إطار تفعيل آليات العمل المشترك للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

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البحرين الأمن القومى المصرى امن الخليج التنسيق العربي

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