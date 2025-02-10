الإثنين 10 فبراير 2025
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خارج الحدود

ترامب: إعادة بناء غزة سيتم عبر دول ثرية بالشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيتو

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: سنقوم بإعادة بناء غزة عبر دول ثرية أخرى في الشرق الأوسط.

 

ترامب: غزة موقع عقاري مميز

وأضاف: غزة موقع عقاري مميز لا يمكن أن نتركه، وسأحول القطاع إلى موقع جيد للتنمية المستقبلية.

ترامب: دول بالشرق الأوسط تستقبل الفلسطينيين


وتابع ترامب، أن هناك دول بالشرق الأوسط ستستقبل الفلسطينيين بعد أن تتحدث معه
 

رفض عربي لمقترح ترامب لتهجير الفلسطينيين 
 

ولاقى مقترح الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، رفضا عربيا ودوليا واسعا وأنه جريمة بحق الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد: إن إسرائيل تواصل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، معربا عن رفضه كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

 

أردوغان يرفض كل دعوات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم


ويأتي ذلك بعدما حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، من  مخاطر اعتماد الاحتلال تسمية "يهودا والسامرة" بدلا من الضفة الغربية.

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