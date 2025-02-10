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ثقافة وفنون

ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl (فيديو)

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ملايين المشاهدين عبر التلفزيون، بحضوره لمشاهدة مباراة الـ Super Bowl، بشكل حي في أرض الملعب، والتي تعد أهم حدث رياضي أمريكي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي يحضر مباراة Super Bowl، في التاريخ.

كيندريك لمار يحيي عرض Super Bowl 

دقائق قليلة، تفصلنا عن بدء، أهم حدث رياضي في أمريكا، وهي مباراة السوبر بول - Super Bowl، والتي تتضمن عرضا فنيا غنائيا، يقام بين شوطي المباراة.

السوبر بول الأمريكي

السوبر بول، هي مباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم الأمريكية، وتُلعب في شهر فبراير، من كل عام، تُعد هذه مباراة التتويج للموسم الكروي، الذي يبدأ أواخر صيف العام الذي يسبقه، وأنشئت اللعبة كجزء من اتفاقية الاندماج بين رابطة كرة القدم الأمريكية ومنافسها اتحاد كرة القدم الأمريكية.

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