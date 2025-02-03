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صحة ومرأة

يحمي من السرطان ويخفض ضغط الدم، 7 فوائد صحية لبذور الكتان

بذور الكتان، فيتو
بذور الكتان، فيتو

توفر حصة واحدة من بذور الكتان البروتين والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية والفيتامينات والمعادن الأساسية، كما تساعد بذور الكتان في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والحفاظ على وزن معتدل وخفض الكوليسترول وضغط الدم.

بذور الكتان هي مكون متعدد الاستخدامات يمكنه تعزيز مذاق وملمس أي وصفة تقريبًا، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية وترتبط بالعديد من الفوائد الصحية.

1. مليئة بالعناصر الغذائية

توفر بذور الكتان العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن المهمة، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي، وتحتوي ملعقة كبيرة (7 جرام) من بذور الكتان المطحونة على:

  • السعرات الحرارية: 37
  • الكربوهيدرات: 2 جرام
  • الدهون: 3 جرام
  • الألياف: 2 جرام
  • البروتين: 1 جرام
  • الثيامين: 10% من القيمة اليومية (DV)
  • النحاس: 9% من القيمة اليومية
  • المنجنيز: 8% من القيمة اليومية
  • المغنيسيوم: 7% من القيمة اليومية
  • الفوسفور: 4% من القيمة اليومية
  • السيلينيوم: 3% من القيمة اليومية
  • الزنك: 3% من القيمة اليومية
  • فيتامين ب6: 2% من القيمة اليومية
  • الحديد: 2% من القيمة اليومية
  • حمض الفوليك: 2% من القيمة اليومية

بذور الكتان غنية بشكل خاص بالثيامين، وهو فيتامين ب الذي يلعب دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي للطاقة ووظيفة الخلايا، وهي أيضًا مصدر رائع للنحاس، والذي يشارك في نمو الدماغ والصحة المناعية.

2. غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية

بذور الكتان هي مصدر ممتاز لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الدهنية المهمة لصحة القلب ويوجد بشكل أساسي في الأطعمة النباتية.

تشير المراجعات البحثية إلى أن أحماض أوميجا 3، بما في ذلك ALA، قد تساعد في تقليل الالتهاب ومنع تراكم الدهون في الشرايين.

وربطت الدراسات زيادة تناول ALA بانخفاض مستويات الكوليسترول وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب الإقفارية - والتي ترتبط بتضييق الشرايين - ومرض السكري من النوع 2.

3. قد تحمي من السرطان

بذور الكتان غنية بالليجنين، وهي مركبات نباتية تمت دراستها لخصائصها القوية في مكافحة السرطان.

وتربط المراجعات بين تناول بذور الكتان وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، وخاصة بالنسبة للنساء بعد انقطاع الطمث، كما تظهر الدراسات أن بذور الكتان تحمي من سرطانات:

القولون

الجلد

الدم

الرئة

4. غنية بالألياف

تحتوي ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة على 2 جرام من الألياف، أي حوالي 5% و8% من المدخول اليومي الموصى به للرجال والنساء على التوالي.

تحتوي بذور الكتان على نوعين من الألياف - القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان - والتي تتغذى عليها بكتيريا الأمعاء المفيدة لدعم صحة الأمعاء وتحسين انتظام الأمعاء.

تمتص الألياف القابلة للذوبان الماء في الأمعاء وتبطئ عملية الهضم، مما قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم (الجلوكوز) وخفض الكوليسترول.

تضيف الألياف غير القابلة للذوبان حجمًا إلى البراز، مما قد يمنع الإمساك ويعزز حركات الأمعاء المنتظمة.
 

5. تخفض مستويات الكوليسترول

تساعد بذور الكتان في خفض مستويات الكوليسترول.

فوجدت المراجعات البحثية لـ 31 تجربة عشوائية أن بذور الكتان قد يكون لها تأثير مفيد على الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي (TC) لدى الأشخاص الذين يعانون من مستويات عالية من الكوليسترول الضار أو الدهون.

وتوصلت الأبحاث إلى أن أشخاص يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى نتائج مماثلة - أدت 4 ملاعق كبيرة (30 جم) من بذور الكتان يوميًا إلى انخفاض كبير في مؤشر كتلة الجسم (BMI)، وضغط الدم.

6. قد يقلل من ضغط الدم

تشتهر بذور الكتان بقدرتها على خفض مستويات ضغط الدم.

ووجدت الأبحاث أنه في حين أدى الدواء الوهمي إلى زيادة كلا النوعين من ضغط الدم، فإن مكملات بذور الكتان بمقدار 30 جرامًا على مدار 12 أسبوعًا كانت مرتبطة بما يلي:

انخفاض بمقدار 13.36 وحدة بناءً على نتائج الدراسة في ضغط الدم الانقباضي

انخفاض بمقدار 5.6 وحدة بناءً على نتائج الدراسة في ضغط الدم الانبساطي

7. قد يعمل على استقرار مستويات السكر في الدم

قد يعمل بذور الكتان على استقرار مستويات السكر في الدم ويساعد في إدارة نسبة السكر في الدم.

وفقًا للمراجعات البحثية، فأن بذور الكتان الكاملة تعمل على خفض نسبة السكر في الدم ومنع مقاومة الأنسولين، وقد يكون هذا التأثير الخافض لنسبة السكر في الدم ناتجًا عن محتوى الألياف القابلة للذوبان في بذور الكتان.

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