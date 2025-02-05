الأربعاء 05 فبراير 2025
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خارج الحدود

رئيس وزراء بريطانيا: يجب عودة الفلسطينيين لمنازلهم وسندعمهم في حل الدولتين

رئيس الوزراء البريطاني،
رئيس الوزراء البريطاني، فيتو

قال  رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، اليوم الأربعاء: "يجب السماح للفلسطينيين بالعودة لمنازلهم وإعادة الإعمار بغزة وسنقف معهم من أجل حل الدولتين".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت بريطانيا على لسان وزير بيئتها ستيف ريد، عن رفض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط وترحيل الفلسطينيين.

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وقال وزير البيئة البريطاني “ستيف ريد”:  إن الفلسطينيين بحاجة لأن يعودوا إلى ديارهم".

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وأضاف ستيف ريد: إن إسرائيل يجب أن توجد إلى جانب "دولة فلسطينية حرة وقابلة للحياة".

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وتابع: "لقد عانى المدنيون الفلسطينيون من كابوس حي على مدى الأشهر الـ14 الماضية، وهم بحاجة إلى أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم والبدء في إعادة بنائها".

واستطرد: "ما لن أفعله هو تقديم تعليق متتابع على تصريحات رئيس الولايات المتحدة أو أي زعيم عالمي آخر… أعتقد أننا يجب أن نمنح ترامب الفضل في الدور الذي لعبه في تأمين وقف إطلاق النار في المقام الأول. لكن وجهة نظر حكومة المملكة المتحدة هي أن الفلسطينيين يجب أن يكونوا قادرين على العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم الممزقة".

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بريطانيا غزة إسرائيل ترامب تهجير الفلسطينيين

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