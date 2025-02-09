خيتافي يفوز علي ألافيس بهدف في الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، فاز فريق خيتافي علي نظيره ألافيس ، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب “ميندزوروتزا” ضمن لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

وسجلب ماورو أرامباري هدف الفوز لفريق خيتافي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

ترتيب خيتافي وألافيس في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل فريق خيتافي المركز الـ 14 فب جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27نقطة، بينما يحتل فريق ألافيس المركز الـ 18 برصيد 21 نقطة.

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