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رياضة

نيولوك لـ فينيسيوس قبل ديربي ريال مدريد واتليتكو (فيديو)

فينيسيوس،فيتو
فينيسيوس،فيتو

الدوري الإسباني، تقام مساء اليوم السبت مباراة ديربي بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة لقاءات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.

ونشر النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد، نيولوك الجديد له والذي سيظهر به أمام أتليتكو مدريد الليلة.

 

الهداف التاريخي للديربي

ويعد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو  الهداف التاريخي لديربي مدريد حيث سجل في سباك أتليتكو مدريد  (22) هدفا خلال مباريات ديربي العاصمة الإسبانية.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو 

 وقبل لقاء الليلة لعب ريال مدريد مع جاره أتلتيكو مدريد في 233 مباراة في مختلف المسابقات, تفوق الملكي في 118 مواجهة، بينما كان الفوز حليف الروخي بلانكوس في 59 مناسبة، وفرض التعادل نفسه في 56 لقاء.

 تفوق ريال مدريد استمر في المباريات مع أتلتيكو بمسابقة الدوري الإسباني، حيث جمع بينهما 175 مباراة في "لا ليجا" وحسم الأبيض تفوقه في 91 لقاء، وخطف الروخي بلانكوس الفوز في 41 مناسبة، وانتهى 43 لقاء بالتعادل.

 

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد  

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد 

تذاع مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد  عبر قناة beIN Sports HD 1.


ويتصدر ريال مدريد جدول الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويخوض ريال مدريد حربا شرسة، في الوقت الحالي، ضد مسؤولي رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس، في ظل هجوم النادي الملكي ضد التحكيم.

 

وتعد تلك المباراة البروفة الأخيرة لـ ريال مدريد قبل صدام مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من  دوري أبطال أوروبا.


وأجرى مانشستر سيتي تحديثا لقائمته في دوري أبطال أوروبا، قبل مراحل خروج المغلوب، حيث أضاف المحترف المصري عمر مرموش، إلى جانب نيكو جونزاليس وعبد القادر خوسانوف.

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