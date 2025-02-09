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رياضة

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد عن قائمة فريقه لمواجهة نظيره مانشستر سيتي المحترف في صفوفه عمر مرموش والمقرر أن تجمع بينهم في ذهاب ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي 

وعلي جانب أخر، كشفت تقارير صحفية عن تعيين الفرنسي كليمون توربان حكمًا لمباراة مانشستر سيتي وريال مدريد في ذهاب ملحق دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

يلتقي مانشستر سيتي وريال مدريد يوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من "التشامبيونز ليج" على أرضية ستاد الاتحاد معقل "السيتزن".

طاقم تحكيم مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد 


قال موقع BeFootball: "يويفا استقر على الحكم الفرنسي كليمان توربان لإدارة ​​مباراة القمة بين مانشستر سيتي وريال مدريد".

وتولى توربان البالغ من العمر 42 عامًا مسؤولية نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2022، ولم يخسر ريال مدريد في 7 مباريات أدارها الحكم الفرنسي.

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