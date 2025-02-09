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رياضة

الأرقام ترجع كفة برشلونة أمام إشبيلية قبل مواجهة الليلة

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

الدوري الإسباني، يحل برشلونة ضيفا أمام إشبيلية مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدوري الإسباني "الليجا" بملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل الفريق الأندلسي.

 

الأرقام ترجح كفة برشلونة 

ويتفوق برشلونة تاريخيا في مواجهاته الـ 161 أمام إشبيلية بواقع 90 فوز مقابل 36 خسارة و35 تعادل.

 وشهدت الفترة بداية من موسم 1999 وحتى 2025 سيطرة شبه كاملة للفريق الكتالوني حيث فاز في 34 مواجهة مقابل خمس خسائر وعشرة تعادلاتٍ. 

كذلك سجل منذ الجولة الـ 30 لموسم 2020ـ2021 أطول سلسلة انتصاراتٍ، وبلغت ست مراتٍ، وسجل خلالها 15 هدفًا، واستقبل هدفين، وكان الفوز الأخير في الدور الأول بنتيجة 5ـ1.

وأكد هانز فليك مدرب برشلونة في تصريحات قبل مباراة برشلونة، أن روبرت ليفاندوفسكي سيشارك أساسيًا، كما أشاد بأداء مهاجم الفريق، فيران توريس.


كما استعاد برشلونة خدمات جافي الذي أصبح جاهزا للمشاركة بعد استبعاده مؤخرًا بسبب إصابته بارتجاج والتي تعرض لها في مباراة الجولة الماضية أمام ألافيس.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إشبيلية في الدوري الاسباني 


حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: كوندي، رونالد أراوخو، كوبارسي، بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، لامين يامال.

خط الهجوم: رافينها، فيران توريس، روبرت ليفاندوفسكي.

 

وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين حسمت بفوز برشلونة 5-1 على ملعب "المونتجويك".

 

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني والقناة الناقلة 


تنطلق مباراة برشلونة أمام إشبيلية في الليجا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ضد إشبيلية 


تذاع مباراة برشلونة وإشبيلية اليوم في الدوري الإسباني عبر قناة beIN sports HD1.


ويحتل برشلونة المركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، أما إشبيلية لديه 28 نقطة في المركز 13 بجدول الترتيب.

 

وشهدت هذه الجولة تعادل بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد بهدف لمثله، وإذا حقق برشلونة الفوز، سيقلص الفارق مع المتصدر والوصيف.

ويتصدر ريال مدريد الترتيب بـ50 نقطة، أما أتلتيكو مدريد يأتي ثانيًا برصيد 49 نقطة، وحال فوز برشلونة سيصبح رصيده 48 نقطة.

 

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