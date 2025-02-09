الأحد 09 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم الأحد بدوري المحترفين

دوري المحترفين
دوري المحترفين

دوري المحترفين، أنتهي منذ قليل الشوط الأول لـ 7 لقاءات ومن مباريات اليوم الأحد والتي تقام ضمن منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى،  بـ “ دوري المحترفين ”، وتقام بمشاركة 20 فريقا.

وتقام اليوم الأحد 8 لقاءات في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين، حيث تقام جميع المباريات بنفس التوقيت في تمام الثالثة عصرًا، عدا لقاء وحيد يقام في الخامسة والنصف مساء. 

نتائج الشوط الأول لـ7 مباريات من لقاءات اليوم الأحد في الجولة الـ 21 من دوري المحترفين 

سبورتنج ضد بلدية المحلة: 0ـ0

الداخلية ضد المقاولون العرب:0ـ0

القناة ضد منتخب السويس:1ـ0

أبوقير للأسمدة ضد راية:1ـ0

لافيينا ضد وادي دجلة:0ـ0

وي ضد بترول أسيوط:0ـ0

كهرباء الإسماعيلية ضد أسوان:0ـ0

السكة الحديد ضد المنصورة 5:30 مساء 

نتائج مباريات الجولة الـ20 من دوري المحترفين

المقاولون العرب ضد القناة 1-2 

أسوان ضد السكة الحديد 1-2  

بترول اسيوط ضد سبورتنج 2-1  

بلدية المحلة ضد الداخلية 1-2 
ديروط ضد كهرباء الإسماعيلية 2-2  

بروكسي ضد وي 0-0

راية ضد لافيينا 0-0

منتخب السويس ضد الترسانة 2-1   

وادي دجلة ضد طنطا 0ـ0 

المنصورة ضد أبو قير للأسمدة 0ـ3 

شروط ونظام دوري المحترفين

 وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين دوري القسم الثاني المقاولون العرب منتخب السويس وادي دجلة

مواد متعلقة

موعد مواجهات الأهلي والزمالك في نهائيات دوري المحترفين لكرة اليد

دجلة ضد لافيينا، مواجهات ساخنة في انطلاق الجولة الـ21 من دوري المحترفين
ads

الأكثر قراءة

رئيس طاقة النواب يزف بشرى سارة بشأن توصيل الغاز للمنازل

احذر هذه الأوقات، حالة الطقس غدًا الإثنين 10 فبراير 2025

تشييع جنازة الأمير كريم الحسيني «الأغاخان الرابع» لمثواه الأخير في أسوان (صور)

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

حقيقة طلاق بوسي شلبي من محمود عبد العزيز دون علمها

زغلول صيام يكتب: امتى هيبقى عندنا مدربين لما محمد شوقي يبقى نائب مدير؟!.. الأهلي والزمالك وراء فشل مشروع المدرب الوطني!

حذف عبارة «قوانين سيئة السمعة» من مضبطة النواب، تعرف على التفاصيل

حبس يوتيوبر 3 سنوات بتهمة ازدراء الدين الإسلامي

منوعات

المزيد

قرد يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء سريلانكا

مجلس سيريوس الفيدرالي بروسيا يطلق مسابقة معمارية دولية في ختام منتدى كازانيش

هل ينجو مستر بيست من اللعنة، تحدي الـ100 ساعة بالأهرامات يوجه أنظار 39 مليونا للجيزة

انطلاق موسم زراعة الحشيش المقنن في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف أبرزها الطماطم والبطاطس

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأحد 9-2-2025 بالبورصات العالمية

سعر الفراخ اليوم الأحد 9 فبراير 2025 في الأسواق (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الأرز اليوم الأحد 9-2-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يكشف ظاهرة كونية أفزعت رسول الله وأخرجته مسرعًا للمسجد يجر رداءه

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

ما حكم مس المصحف والصيام للحائض؟ رد حاسم من أمين الفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية