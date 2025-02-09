الأحد 09 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير التعليم يتابع انطلاق الفصل الدراسي الثاني بجولة على عدد من مدارس الدقهلية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال الجولة

أجرى  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولة تفقدية مفاجئة اليوم، في عدد من مدارس محافظة الدقهلية؛ لمتابعة انطلاق الفصل الدراسي الثاني وانتظام سير العملية التعليمية والالتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية، وتحقيق بيئة تعليمية آمنة ومستقرة.

ورافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة.

واستهل الوزير، جولته التفقدية بزيارة مدرسة "الشهيد نبيل بكر الابتدائية" بصهرجت الكبرى بإدارة ميت غمر التعليمية، والتي تضم ٦٩٤ طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية، حيث حرص الوزير على حضور طابور الصباح والاستماع للإذاعة المدرسية وسط طلاب المدرسة، ثم تفقد الفصول للتأكد من انتظام الطلاب في الفصول الدراسية ونسب حضورهم.

 

وخلال تفقده الفصول اطلع الوزير على طبيعة الكثافة الطلابية بالمدرسة، وحاور بعض المعلمين والطلاب حول نظام التقييمات.

وتوجه الوزير لتفقد مدرسة "سعد الدين شريف الثانوية المشتركة" بإدارة ميت غمر التعليمية، والتى تضم ١٠٣١ طالبًا وطالبة، وقد حرص الوزير خلال تفقده للفصول على الاستماع لآراء الطلاب حول مدى استفادتهم من الشرح داخل الفصل واستفادتهم من التقييمات الأسبوعية خلال الفصل الدراسي الأول.

وعقب ذلك، واصل الوزير جولته بزيارة مدرسة "ميت غمر للتعليم الأساسي" بإدارة ميت غمر التعليمية والتى تضم ٥١٤ طالبًا وطالبة فى المرحلة الابتدائية و٦٨٩ طالب وطالبة فى المرحلة الإعدادية، واطلع الوزير عن كثب على مدى التزام الطلاب بتحضير كراسات الحصة واطمئن على نسب حضور الطلاب.

كما حرص الوزير على زيارة مدرسة ميت غمر الثانوية الفنية بنات (تحت الإنشاء) لمتابعة ما تم تنفيذه من أعمال إنشائية بالمدرسة.

كما قام محمد عبد اللطيف، في إطار جولته، بزيارة مدرسة "أجا الرسمية لغات" بإدارة أجا التعليمية والتي تضم ٦٨٨ طالبًا وطالبة بمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي، وحرص الوزير على التأكد من عدم وجود عجز في أعداد المعلمين كما استعرض نسب الكثافة الطلابية بالفصول، وحرص على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية، واستمع لآراء بعض المعلمين حول التقييمات الأسبوعية وفى ختام تفقده للمدرسة أثنى الوزير على مستوى المنظومة التعليمية بالمدرسة وانضباطها.

وفي إطار الجولة، توجه الوزير لتفقد مدرسة "مجمع أجا الابتدائي" بإدارة أجا التعليمية والذي يضم  ٢٢٤١ طالبًا وطالبة، حيث حرص خلال تفقده للفصول على متابعة مستوى الطلاب فى القرائية، موجهًا بالاهتمام بمستوى الطلاب ونظافة فناء المدرسة وزراعته.

واختتم الوزير جولته بتفقد مدرسة "أجا الإعدادية التجريبية بنين" والتى تضم ١١٣٨ طالبًا، حيث تفقد عددا من الفصول الدراسية كما اطلع على سجل الدرجات والغياب.

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