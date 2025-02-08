اشتعال النيران في سفينة استخبارات روسية أمام السواحل السورية

ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن سفينة تجسس حربية روسية قبالة ساحل ميناء طرطوس السوري أطلقت رسالة عبر اللاسلكي بأنها في وضع صعب وأنها تنجرف وخارج السيطرة، وطالبت السفن الأخرى بالابتعاد عن مسارها.

اشتعال النيران في سفينة تجسس روسية

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين عسكريين في حلف الناتو قولهم: انجرفت سفينة التجسس الروسية كيلدين المحملة بمعدات لجمع المعلومات الاستخباراتية بشكل مؤقت، ولم تعد تحت السيطرة قبالة ميناء طرطوس في 23 يناير الماضي، وكانت تتصاعد منها ألسنة اللهب والدخان الأسود من مداخنها.

وحصلت وكالة أسوشيتد برس على تسجيل صوتي للبث، بالإضافة إلى مقطع فيديو وصور تظهر الحريق، قال المسؤولون العسكريون إنه تم التقاطها بواسطة سفينة من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي تعمل في مكان قريب.

مهمة سفينة التجسس الروسية

السفينة كيلدين، التي دخلت الخدمة قبل 55 عاما، كانت تجمع معلومات استخباراتية عن أنشطة حلف الناتو في البحر الأبيض المتوسط وكانت تعمل قرب مقر التدريبات البحرية التي تقوم بها تركيا العضو في الحلف قبل الحريق، وفقا للمسؤولين الذين تحدثوا إلى الوكالة ذاتها.

وقال المسؤولون إن الحريق استمر لمدة أربع ساعات على الأقل وأن طاقم كيلدين أزال الأغطية من قوارب النجاة على الرغم من أنهم لم ينزلوها إلى البحر أبدا.

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