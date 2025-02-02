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خارج الحدود

الناتو يطالب ألمانيا بزيادة الإنفاق على الدفاع

أمين عام حلف الناتو،
أمين عام حلف الناتو، فيتو

 طالب الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته ألمانيا بزيادة الإنفاق الدفاعي، وزيادة إنتاج الأسلحة.

الناتو يطالب ألمانيا بزيادة الإنفاق على الدفاع

 وقال روته في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية: "لقد فعل الألمان الكثير من الأمور الصحيحة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.. نظرا لحجم الاقتصاد الألماني، فإننا نريد منهم بالطبع أن يفعلوا المزيد.. يجب على ألمانيا زيادة الإنفاق العسكري. هذا سيكون ضروريا".

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وأكد روته ضرورة زيادة إنتاج الأسلحة، مشيرا إلى أن هذا سيكون موضوع نقاش في العديد من البلدان الأوروبية خلال الأشهر المقبلة.

 وقال روته: "يجب علينا الاستعداد للحرب. هذا أفضل طريق لتجنب الحرب".

وبرر روته مطلبه بتفاقم الوضع التهديدي، وقال: "الوضع ليس خطيرا مع روسيا فحسب، بل إن الصينيين أيضا يعملون على توسيع قدراتهم العسكرية بشكل هائل".

وأكد روته أنه يتعين على جميع دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن تبذل المزيد من الجهود من أجل الدفاع، مشيرا إلى أن تحديد مدى هدف الإنفاق الجديد للحلف سيكون موضوعا للنقاش.

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الناتو ألمانيا إنتاج الأسلحة روسيا حلف شمال الأطلسي

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