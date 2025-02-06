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روسيا تبدأ إنتاج محركات الصواريخ أنجارا الفضائية

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الذهب، فيتو

بدأت شركة "بروتون - بي إم" في مدينة بيرم الروسية بإنتاج محركات "إر دي–191" العاملة بالوقود السائل التي ستستخدم في صواريخ "أنجارا" الفضائية الروسية الحديثة.

صواريخ "أنجارا" الفضائية الروسية الحديثة

وصرح مصدر في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية، أن إنتاج المحركات بدأ في منطقة "نوفيي ليادي" لمدينة بيرم، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيضمن استعداد الشركة لإنتاج محركات "إر دي – 191" ل صواريخ أنجارا الحديثة.

وشارك رئيس "روس كوسموس" يوري بوريسوف ومحافظ إقليم بيرم دميتري ماخونين ومدير عام شركة "إينيرجوماش" المصنعة للصواريخ الفضائية إيفان كراسنوف، في حفل إطلاق إنتاج المحركات الصاروخية الحديثة.

الصواريخ الفضائية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة

و"أنجارا" هي أسرة من الصواريخ الحاملة الروسية تضم الصواريخ الفضائية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة. وتستخدم هذه الصواريخ وقودا يعتمد على الكيروسين والأكسجين السائل، وهي مكونات صديقة للبيئة، مقارنة بوقود صواريخ "بروتون-إم"، التي ستحل محلها صواريخ "أنغارا" في المستقبل القريب.

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