السبت 08 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

إليسا بعد تشكيل حكومة نواف سلام: متفائلون بالعهد الجديد

الرئيس اللبناني جوزيف
الرئيس اللبناني جوزيف عون

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا الشعب اللبناني على تشكيل حكومة جديدة برئاسة نواف سلام، مكونة من 24 وزيرا.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة تويتر: مبروك للبنان واللبنانيين الحكومة الجديدة.. الأهم إنه نشوف مرحلة جديدة بكل معنى الكلمة لأنه لبنان متفائل بالعهد الجديد وبالرئيس جوزاف عون. يا رب تكون أول الأفراح.

في جانب آخر كانت تعرضت بلدة حدودية في لبنان اليوم السبت لقصف مدفعي من ريف القصير السورية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية  اليوم، "تعرضت بلدة قنافذ اللبنانية على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل لقصف مدفعي مصدره ريف القصير،بعد هدوء استمر طوال الليل".

قوات الأمن السورية

وذكرت الوكالة من جهة أخرى، تعرض بلدة جرماش الحدودية أيضًا إلى هجوم بالصواريخ، والطائرات دون طيار، مشيرة إلى سقوط صواريخ في محيط بلدة القصر وسهلات الماء، ما إدى لإصابة لبناني بجروح بالغة. 

 

ويُذكر أن اشتباكات اندلعت منذ أيام عند الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية بين قوات الأمن السورية وعشائر لبنانية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، إضافة إلى خطف متبادل.

 

 

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