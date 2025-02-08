بالصواريخ والمدفعية، قصف بلدتين على الحدود بين لبنان وسوريا

تعرضت بلدة حدودية في لبنان اليوم السبت لقصف مدفعي من ريف القصير السورية.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية اليوم، "تعرضت بلدة قنافذ اللبنانية على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل لقصف مدفعي مصدره ريف القصير،بعد هدوء استمر طوال الليل".

قوات الأمن السورية

وذكرت الوكالة من جهة أخرى، تعرض بلدة جرماش الحدودية أيضًا إلى هجوم بالصواريخ، والطائرات دون طيار، مشيرة إلى سقوط صواريخ في محيط بلدة القصر وسهلات الماء، ما إدى لإصابة لبناني بجروح بالغة.

ويُذكر أن اشتباكات اندلعت منذ أيام عند الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية بين قوات الأمن السورية وعشائر لبنانية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى، إضافة إلى خطف متبادل.

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