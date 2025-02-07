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خارج الحدود

خطوة نحو الاعتراف بنظام أحمد الشرع، وزير خارجية الجزائر يزور سوريا غدا السبت

أحمد الشرع، فيتو
أحمد الشرع، فيتو

كشفت وسائل إعلام سورية، مساء اليوم الجمعة، عن زيارة مرتقبة يوم غد السبت لـ وزير الخارجية الجزائري إلى العاصمة "دمشق" للقاء نظيره أسعد الشيبانى.

وزير الخارجية الجزائري يزور سوريا السبت

وقالت صحيفة "الوطن" السورية، أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، سيزور العاصمة السورية دمشق، غدًا السبت، ولم تذكر تفاصيل أخرى حول طبيعة الزيارة.

كان وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف قد صرح، أواخر ديسمبر الماضي، بأن بلاده تعترف بالدول، ولا تعترف بالحكومات، مشيرًا إلى أن السفارة الجزائرية في دمشق تعمل بشكل عادي.

 

وأضاف أحمد عطاف، في تعليقه على التطورات في سوريا، أن "سوريا تتسع للجميع ويشارك في صنع مستقبلها الجميع".

 

ويلتقي عطاف بدمشق، نظيره السوري أسعد الشيباني، لبحث إعادة الدفء للعلاقات بين البلدين، مع ترتيبات للقاء بين وزير خارجية الجزائر والرئيس السوري أحمد الشرع.

الرئيس الجزائري يعبر عن رفضه ممارسات الأسد ضد السوريين

وفي أحدث تصريحاته عن الوضع السوري، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن الجزائر رفضت منذ 2011 "ممارسات الأسد ضد السوريين".

 

وقال تبون في حوار لجريدة فرنسية: "كنا دائما على تواصل مع الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مع التمسك بموقفنا الرافض للمجازر ضد شعبه، وقبل سقوطه، أرسلت له مبعوثا خاصا"، مضيفا أن الجزائر عرضت على الأسد أن تكون وسيطًا للحوار بينه وبين المعارضة بموافقة الأمم المتحدة "لكن المبادرة لم تنجح".

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