الخلود يفوز بثلاثية علي الرياض في الدوري السعودي

فاز فريق الخلود علي ضيفه الرياض بنتيجة 3ـ 2 في المباراة التي اقيمت بينهم اليوم السبت، على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من دوري روشن السعودي.

وسجل أهداف فريق الخلود كل من ميزياني ماوليدا وهمام الهمامي “هدفين” في الدقائق 55 و57 و77.

وأحرز هدفي فريق الرياض كل من ابراهيم بايش في الدقيقة الأاولي من المباراة ومحمد كوناتي في الدقيقة 88.

ترتيب الخلود والرياض في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل الخلود المركز 12 في ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة جمعها من 6 انتصارات و4 تعادلات وخسر 9، فيما يحتل الرياض المركز السابع برصيد 28 نقطة من 8 انتصارات، 4 تعادلات، و7 خسائر.

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