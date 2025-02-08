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رياضة

موقف طارق حامد، الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة الهلال وضمك بالدوري السعودي

طارق حامد،فيتو
طارق حامد،فيتو

 يستضيف فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري، طارق حامد، نظيره الهلال، في مباراة اليوم السبت، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

يدخل الهلال مباراة اليوم، وأمامه العديد من الأهداف، على رأسها استعادة صدارة الدوري السعودي للمحترفين، كذلك مواصلة الانتصارات في مشوار الحفاظ على اللقب.

 

تشكيل ضمك المتوقع أمام الهلال 

في حراسة المرمى: فلورين نيتا.

خط الدفاع: فاروق شافعي - نور الرشيدي - عبد القادر بدران.

خط الوسط: ضاري العنزي - طارق حامد - نيكولاي ستانشيو.

وفي الهجوم:  فرانسوا كامانو - كيفين نكودو - رمزي صولان- محمد ديالو.


تشكيل الهلال المتوقع أمام ضمك في الدوري السعودي

في حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: رينان لودي – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – جواو كانسيلو

خط الوسط: روبن نيفيز – سيرجي سافيتش – سالم الدوسري

وفي الهجوم: مالكوم أوليفيرا – ماركوس ليوناردو – عبد الله الحمدان.

 

موعد مباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين، هو اليوم السبت 8 فبراير، 2025، على ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 

تمتلك شبكة قنوات SSC السعودية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، وسوف يتم نقل مباراة الهلال وضمك، عبر قناة SSC SPORT  HD1 وSSC SPORT SD1.

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