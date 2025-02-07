الدوري السعودي، النصر يضرب الفيحاء بثلاثية كريستيانو ودوران (فيديو)

فاز فريق النصر، على الفيحاء، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024- 2025.

وجاء هدف النصر الأول عن طريق جون دوران في الدقيقة 22 من الشوط الأول. وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 72.

بينما أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر والأول له بعد 24 ساعة فقط من الاحتفال بعيد ميلاده الـ40.

وجاء الهدف في الدقيقة 74 ليرقص بعدها كريستيانو العرضة السعودية احتفالا بهدفه الأول في عمر ال40.

الرحلة تستمر..



الهدف الأول لكريستيانو رونالدو بعمر الـ40 🟡🔝

pic.twitter.com/kCqYm2si3a — عمرو (@bt3) February 7, 2025

تشكيل النصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

ترتيب النصر والفيحاء في الدوري السعودي

ويأتي الفيحاء في المركز 14 في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 41 نقطة، من لعب 19 جولة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة مرتين.

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