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رياضة

الدوري السعودي، النصر يضرب الفيحاء بثلاثية كريستيانو ودوران (فيديو)

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

فاز فريق  النصر، على  الفيحاء، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024- 2025. 

وجاء هدف النصر الأول عن طريق جون دوران في الدقيقة 22 من الشوط الأول. وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 72.

 

بينما أضاف  كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر والأول له  بعد 24 ساعة فقط من الاحتفال بعيد ميلاده الـ40.

وجاء الهدف في الدقيقة 74 ليرقص بعدها كريستيانو العرضة السعودية احتفالا بهدفه الأول في عمر ال40.

 

تشكيل النصر أمام الفيحاء بالدوري السعودي

ترتيب النصر والفيحاء في الدوري السعودي 

ويأتي الفيحاء في المركز 14 في جدول الدوري برصيد 16 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الثالث، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 41 نقطة، من لعب 19 جولة، حقق الفوز في 12، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى الهزيمة مرتين.

 

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