موعد مباراة قمة الدوري السعودي بين النصر وأهلي جدة

ينتظر عشاق الكرة العربية والسعودية، لقاء القمة بين فريق النصر أمام أهلي جدة في إطار منافسات الجولة العشرين من منافسات الدوري السعودي.

موعد مباراة النصر وأهلي جدة في دوري روشن

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وأهلي جدة يوم الخميس المقبل، حيث تنطلق صفارة اللقاء في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر وأهلي جدة

وسيتم نقل أحداث وتفاصيل المباراة من خلال مجموعة قنوات SSC السعودية باعتبارها صاحبة حقوق البث الحي والمباشر لمباريات الدوري السعودي في نسخته الحالية بالمنطقة العربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وفاز فريق النصر، على الفيحاء، بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024- 2025.

بينما فاز أهلي جدة على الفتح السعودي الذي يقوده جوزيه جوميز، مدرب نادي الزمالك السابق، بهدفين نظيفين.

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