العروبة يفوز على الوحدة 4-2 في الدوري السعودي

فاز فريق العروبة على نظيره الوحدة ، بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت بينهم اليوم الجمعة، على ملعب العروبة، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024- 2025.

مباراة العروبة والوحدة

وسجل أهداف العروبة كل من؛ عمرو السومة “هدفين ” في الدقيقتين 44 و51، ويونج بالدقيقة 3 وتيلو في الدقيقة 7+90.

بينما سجل هدفي فريق الوحدة اللاعب سعد بقير في الدقيقتين 8 و61.

ترتيب العروبة والوحدة في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل العروبة المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ17 نقطة، بينما يحتل فريق الوجة المركز الـ17 برصيد 13 نقطة.

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