محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأربعين الخيري بالعاشر من رمضان

قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية بجولة تفقدية بمستشفى الأربعين الخيري التابع لاحدى المؤسسات بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية والتي تقدم مختلف الخدمات الصحية والعلاجية بالمجان لأبناء المدينة،

الوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى

وذلك للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى، في حضور الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، وأحمد حمدي عبد المتجلي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وأحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، والحاج أحمد عبد الحكيم هاشم رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالعاشر من رمضان، والدكتور حسن البنا مدير عام المستشفى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد أقسام المستشفى والتي تضم عيادات خارجية تشمل كافة التخصصات الطبية وقسم الحضانات الذي يضم 15 حضانة للأطفال المبتسرين، وقسم الغسيل الكلوي والذي يضم 15 ماكينة غسيل كلوي،

اشعة متكاملة تضم جميع انواع الاشعة

بالاضافة إلى تفقد قسم الأشعة والتي تشمل منظومة أشعة متكاملة عادية وديجيتال ومموجرام وسونار ومقطعية ورنين موجهًا مدير إدارة المستشفى بإستمرار إجراء أعمال الصيانة للأجهزة المستخدمة بصفة منتظمة حفاظًا على أرواح المرضى متمنيًا للمرضى الشفاء العاجل.

تفقد المحافظ العناية المركزة

حرص المحافظ على تفقد قسم العناية المركزة والذي يضم 11 سرير عناية وجهاز تفتيت الحصوات وقسطرة القلب واطلع على السجل المرضي للحالات بالقسم وأدار حوارًا مع ذويهم للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة لمرضاهم متمنيًا لهم الشفاء العاجل ومغادرة المستشفى في أقرب وقت بعد تماثلهم للشفاء.

الاتفاق على التوسع فى حجم الخدمات بالمستشفى

وفي نهاية زيارته للمستشفى تم الإتفاق على التوسع في حجم الخدمات المقدمه بقسم الغسيل الكلوي من خلال تزويد القسم بعد 5 ماكينات جديدة لتمثل إضافة قوية لقسم الغسيل الكلوي بالمستشفي، بالإضافة إلى زيادة نوبتجيات العمل بالقسم لتصبح 3 فترات بدلًا من فترتين،

تذليل كافة العقبات لتوسع المستشفى

كما أكد المحافظ إستعداد المحافظة الدائم لتذليل أي عقبات أمام التوسع في إقامة المستشفيات الخيرية للإرتقاء بالخدمات الصحية المؤداه لأبناء المحافظة.

المستشفى يوفرالرعاية الطبية والعلاجية لابناء العاشر

أشاد المحافظ بالدور الكبير الذي تقوم به المستشفى في توفير الرعاية الطبية والعلاجية لأبناء مدينة العاشر من رمضان، والجهود المبذولة من قبل طاقم المستشفى الطبي والإداري لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، وكذلك المستوى الراقي للمستشفى من حيث البنية التحتية والتجهيزات الطبية مؤكدًا دعمه الكامل للمستشفى لتحقيق رسالتها في توفير الرعاية الصحية والعلاجية لأبناء المدينة.

دعم مختلف مؤسسات المجنمع المدنى

أكد محافظ الشرقية حرص الدولة على مساندة ودعم مختلف المؤسسات التي تقدم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان وفقا لأحدث المعايير العالمية، لاسيما المشروعات التي تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة الانسان، وبما يتماشى مع جهود الحكومة للإرتقاء بجودة ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

اشراف مديرية التضامن الاجتماعى

كما تفقد محافظ الشرقية مخزن المؤسسة بالعاشر من رمضان والذي يضم كراتين مواد غذائية جافه تحتوي على المواد الغذائية من الأرز والسكر والعدس والفول والسمن والفاصوليا بالإضافة إلي البطاطين والملابس الجاهزة ليتم توزيعها على الجمعيات الأهلية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي لتقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة وأشقاؤنا في غزة.

تحفيف العبء عن كاهل المواطنين

ثمن محافظ الشرقية دورالجمعية وتعاونها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مٌشيرًا إلى أن المشاركة المجتمعية هي السبيل الوحيد لحل المشكلات التي تواجة المواطنين، والقضاء على أي أزمات وحل جميع القضايا المعلقة في جميع القطاعات سواء الطبية والخدمية بنطاق المحافظة.

تجسيد نموذجا للشراكة الناجحة

أكد محافظ الشرقية أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجًا بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سُبل المعيشة له

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