محافظة الشرقية تستجيب لـ 2092 شكوى وطلب خلال شهر يناير

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية إستقبلت (2143) شكوى وطلب خلال شهر يناير الماضى، تمت الإستجابة ل(2075) شكوى وطلب بنسبة (97%) بمحافظة الشرقية

فحص 68 شكوى وطلب

جاء ذلك وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ إستكمال مراجعة وفحص (68) شكوى وطلب، تمهيدًا لإتخاذ ما يلزم بشأنها.

17شكوى تلقتها المحافظة من صوتك مسموع

وإستقبال (17) شكوى للمواطنين وإردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتم حسمها كلها بنسبة 100%.

تطبيق خدمتك بمحافظة الشرقية

فيما أوضح وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكتروني لمنظومة شكاوى المحافظة

تلقى المحافظة الشكاوى عبر صفحة الفيس بوك والتليفونات

كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضي الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)،وفاكس ( 2369134 /055 ) أو من خلال الرسائل على الفيس بوك ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666)

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