الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

موعد ظهور نتيجة إعدادية
موعد ظهور نتيجة إعدادية الشرقية، فيتو

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025، يعتمد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، وذلك بعد أن انتهى كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، من أعمال تصحيح ورصد وتجميع درجات نتيجة الشهادة الإعدادية.

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025

وتنشر"فيتو" نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 (الترم الأول) عقب اعتماد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025 

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية اليوم بعد اعتماد محافظ الإقليم لها.

وأوضح أنه وجه بضرورة التنبيه على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، بالالتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والانضباط والشفافية أثناء أداء عملهم لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام والهدوء وذلك وفقا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الشرقية

لمعرفة  نتيجة الشهادة الإعدادية، يمكن للطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية:
1. الدخول على الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية.
2. النقر على خيار "الخدمات الإلكترونية".
3. اختيار "خدمات الطلاب" من القائمة المنسدلة.
4. النقر على الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية بمجرد ظهورها.
5. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/الطالبة.
6. الضغط على "استعلم" أو "بحث" للحصول على النتيجة.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في محافظة الشرقية اضغط هنا http://www.sharkia.gov.eg/result2/default.aspx

موعد نتيجة إعدادية الشرقية 2025 الترم الأول

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن  اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية، مضيفة أن موعد ظهور نتيجة الترم الأول حسب ظروف كل محافظة.

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