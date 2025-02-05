الأربعاء 05 فبراير 2025
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محافظات

حملات موسعة لإزالة التعديات المخالفة بالحسينية بمحافظة الشرقية

حملات موسعة لإزالة
حملات موسعة لإزالة التعديات المخالفة بالحسينية

أمر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي تعديات مخالفة علي الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة 

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اتخاذ الاجراءات القانونية 

وبالاضافة الى إتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المخالفين للحفاظ علي هيبه الدولة وفرض سياده القانون علي الجميع. 

المهندس محمد العوضى 

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بشن حملات موسعة لإزالة التعديات المخالفة، وأسفرت تلك الحملات عن إزالة منزل خرساني على مساحة 100 متر بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق 

ازالة حوائط حاملة على مساحة 100 متر

، وكذا إزالة حوائط حاملة على مساحة 100 متر خارج الحيز العمراني، كما تم إزالة سملات مسلحة على مساحة ١٢٠ خارج الحيز العمراني بنطاق الوحدة المحلية بالقصبي شرق.

محافظ الشرقية يفتتح مجزر نصف آلي بقرية قصاصين الشرق الحسينية

ازالة 3 حالات تعدى بالقصاصين 

كما  تم إزالة 3 حالات تعدي عبارة عن أسوار بالطوب الدبش الأبيض وغرف خارج الحيز العمراني  على مساحة 500 متر بنطاق الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، كما تم إزالة حالة تعدي عبارة عن أعمدة خرسانية مسلحة على مساحة 100 خارج الحيز العمراني بنطاق الوحده المحليه بقصاصين الشرق.

 

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