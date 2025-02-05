الأربعاء 05 فبراير 2025
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محافظات

خلال ساعات، إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالشرقية

موعد ظهور نتيجة إعدادية
موعد ظهور نتيجة إعدادية الشرقية، فيتو

 إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2025 يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بالشرقية رسميا خلال ساعات عقب اعتمادها من المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ذلك عبرموقع مديرية التربية والتعليم بالشرقية عبر الرابط الآتي اضغط هنـــا.

مصدر بتعليم الشرقية: نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية تقترب من 85%

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025

وتنشر"فيتو" نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 (الترم الأول) عقب اعتماد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لها.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2025 

وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية غدا الخميس بعد اعتماد محافظ الإقليم لها.

وأوضح أنه وجه بضرورة التنبيه على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات، بالالتزام بالأمانة المهنية والمصداقية والانضباط والشفافية أثناء أداء عملهم لضمان تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام والهدوء وذلك وفقا للتعليمات الوزارية الخاصة بذلك.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الشرقية

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، يمكن للطلاب والطالبات اتباع الخطوات التالية:
1. الذهاب إلى الموقع الرسمي لمحافظة الشرقية.
2. النقر على خيار "الخدمات الإلكترونية".
3. اختيار "خدمات الطلاب" من القائمة المنسدلة.
4. النقر على الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية بمجرد ظهورها.
5. إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب/الطالبة.
6. الضغط على "استعلم" أو "بحث" للحصول على النتيجة.

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الأول في محافظة الشرقية اضغط هنا 

موعد نتيجة إعدادية الشرقية 2025 الترم الأول

وفي هذا السياق، أكدت وزارة التربية والتعليم الفني أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية، مضيفة أن موعد ظهور نتيجة الترم الأول حسب ظروف كل محافظة.

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