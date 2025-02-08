السبت 08 فبراير 2025
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خارج الحدود

حافلات الأسرى الفلسطينيين تغادر سجن عوفر الإسرائيلي

سجن عوفر، فيتو
سجن عوفر، فيتو

بدأت منذ دقائق مغادرة الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر الإسرائيلي غرب مدينة رام الله.

كتائب القسام تسلم الصليب الأحمر 3 أسرى إسرائيليين

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، صباح اليوم السبت، الصليب الأحمر، 3 أسرى إسرائيليين بدير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو لعناصر من حركة حماس انتشارها، اليوم السبت، في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وفق اتفاق غزة.

تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال

 من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أسماء المعتقلين المقرر تحريرهم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية

وأوضحت المؤسسة إن عدد الأسرى 183 أسيرا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الجمعة أنها ستفرج عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان له إن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة هم: "إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبرهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

وبينت مصادر في حماس إن اثنين منهم من فئة كبار السن، بينما ينتمي الثالث إلى فئة الجرحى والمرضى.

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