"نحن الطوفان"، حماس توجه رسالة حاسمة لـ ترامب خلال تسليم أسرى الاحتلال

وضعت عناصر حركة حماس، وسط استعدادات تسليم الدفعة الخامسة من الأسري الإسرائيليين، لافتة كتبت عليها «نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي».

وبعد أن أطلقت حماس الدفعة الأولى من الأسرى ومنحتهم هدايا وخريطة فلسطينية، وسلمت دفعة أخرى أمام منزل رئيس الحركة الراحل، يحيى السنوار، بعثت حماس برسالة جديدة اليوم خلال تسليم الدفعة الخامسة من اتفاق التبادل.

"نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي"

اليوم، وخلال استعدادات تسليم 3 محتجزين إسرائيليين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وضعت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، لافتة كبيرة خلف منصة التوقيع على تسليم المحتجزين، كتب عليها: «نحن الطوفان.. نحن اليوم التالي»، في إشارة إلى أن الحركة ستتواجد في القطاع حتى بعد الحرب.

وعلقت صحيفة يديعوت أحرونوت على اللافتة بأنها رسالة موجهة في الأساس إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في ضوء خطته للسيطرة على القطاع وتهجير الفلسطينيين منه.

سخرية حماس من نتنياهو

وأشارت إلى أن أسفل المنصة كانت هناك صورة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بداخل المثلث الأحمر الذي كانت تنشره القسام في مقاطع استهداف آليات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، بجوار صور آليات مدمرة، وكتب بالعبرية: «النصر المطلق» في إشارة إلى الهدف الذي أعلنه نتنياهو بتحقيق النصر المطلق في القطاع، وقالت الصحيفة أن الغرض من صورة نتنياهو هو السخرية.

الرهائن الإسرائليون في قطاع غزة

بدأت سيارات الصليب الأحمر منذ دقائق في التحرك لدير البلح داخل قطاع غزة لتسلم 3 رهائن إسرائيليين.

وأظهرت مقاطع فيديو لعناصر من حركة حماس انتشارها، السبت، في منطقتين مختلفتين بقطاع غزة لتنفيذ الدفعة الخامسة من عملية تبادل الأسرى والمحتجزين وفق اتفاق غزة.

مكان تسليم الرهائن الإسرائيليين

ومن المقرر أن يكون موقع إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، اليوم السبت، في منطقتين مختلفتين، اثنين من الرهائن سيجري إطلاق سراحهما من منطقة وسط قطاع غزة على طريق شارع صلاح الدين بين منطقتي النصيرات ودير البلح، والأسير الثالث من مدينة غزة أو شمال القطاع.

موعد تسليم الرهائن الإسرائيليين

ويكون "موعد التسلم صباحا في حدود الساعة 10:00 صباحًا بتوقيت غزة (12:00 بتوقيت أبوظبي)".

من جهتها، أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني أسماء المعتقلين الذين سيتم تحريرهم ضمن الدفعة الخامسة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

عدد الأسرى المقرر الإفراج عنهم اليوم من السجون الإسرائيلية

وقالت المؤسسة إن عدد الأسرى 183 أسيرا، من بينهم 111 من معتقلي غزة بعد 7 أكتوبر 2023.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت مساء الجمعة أنها ستفرج عن 3 أسرى إسرائيليين.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان له إن الأسرى الإسرائيليين الثلاثة هم: "إلياهو داتسون يوسف شرابي، وأور أبرهام ليشها ليفي، وأوهاد بن عامي".

وقالت مصادر في حماس إن اثنين منهم من فئة كبار السن، بينما ينتمي الثالث إلى فئة الجرحى والمرضى.

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