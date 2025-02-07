أخبار مصر اليوم، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا، وظائف جديدة بمترو الأنفاق والمونوريل
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
الحزمة الاجتماعية 2025، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة
حزمة اجتماعية جديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبدأ في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك.
السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة يرفضان تهجير الفلسطينيين ويؤكدان ضرورة الإسراع في إعادة إعمار غزة
شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة، على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم.
السيسي وجوتيريش يؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان لاستعادة الاستقرار
تناول اتصال الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لاستعادة الاستقرار في البلاد.
السيسي: حريصون على استقرار سوريا والسودان وليبيا والصومال ووحدتهم وسلامة أراضيهم
تطرق اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث أكد الرئيس على حرص مصر على استقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.
لا للتهجير، السيسي وجوتيريش يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال أيام
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها قبل حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.
وزير الأوقاف: نواصل العمل على مبادرة "عودة الكتاتيب" لإعداد جيل واعٍ يتحلى بالعلم والأخلاق
افتتح وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، اليوم، كُتَّاب الشيخ أحمد نعينع بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، مؤكدًا أن الكتاتيب ليست مجرد أماكن لحفظ القرآن، بل هي مؤسسات تعليمية وتربوية متكاملة تسهم في بناء أجيال واعية ومثقفة، تجمع بين الإيمان والعلم والأخلاق. وذلك في خطوة تؤكد اهتمام وزارة الأوقاف بتحفيظ القرآن الكريم وترسيخ القيم الدينية،
النقل تحذر من ظاهرة خطيرة وتطالب المواطنين بالمساهمة معها في حماية القطارات والركاب
طالبت وزارة النقل، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب.
للذكور فقط، وظائف جديدة بمترو الأنفاق والمونوريل
وظائف خالية، اعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق، حاجتها لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، للعمل بمشروع المونوريل.
الحكومة توضح موقفها من توصيات الحوار الوطني التي لم تنفذ
في ظل متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، برزت تساؤلات بشأن مصير التوصيات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، خاصة تلك المتعلقة بالملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
شريف فتحي يعقد لقاءات مهنية مع اتحاد شركات السياحة التركي لبحث زيادة الحركة الوافدة لمصر
عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاء مع رئيس اتحاد شركات السياحة التركي، ونائب رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي عدد من شركات السياحة بالاتحاد، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى المقاصد السياحية المصرية والترويج لها بصورة أكبر في تركيا.
محافظ الجيزة يصدر تعليمات مشددة بشأن انطلاق الفصل الدراسي الثاني
وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، مع التركيز على عدة جوانب لتحسين البيئة المدرسية وسلامة الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.
جامعة عين شمس تشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط
شاركت غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلة عن جامعة عين شمس في المؤتمر الثاني الإقليمي لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية الذي استضافته جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن حمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة.
الأزهر يُدين مجزرة أوريبرو في السويد ويطالب بحماية المهاجرين من «الإرهاب الأبيض»
أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أبرياء في مركز تعليمي للبالغين في مدينة أوريبرو بمملكة السويد، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين، معربًا عن خالص تعازيه لمملكة وشعب السويد، ولأسر الضحايا، وتضامنه معهم في مواجهة هذه الجريمة الإرهابية البشعة.
محافظ الجيزة يعلن افتتاح 12 مدرسة جديدة بتكلفة 265 مليون جنيه
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن دخول 12 مدرسة جديدة إلى الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وتشمل المدارس الجديدة مشروعات إنشاء جديد وإحلال جزئي وتوسعات، وبلغت تكلفتها الإجمالية 265 مليون جنيه.
طقس السبت، أمطار خفيفة على هذه المناطق
أعلنت هيئة الارصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا