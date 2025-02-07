أخبار مصر اليوم، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار غدا، وظائف جديدة بمترو الأنفاق والمونوريل

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

حزمة اجتماعية جديدة ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبدأ في تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة، على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم.

تناول اتصال الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لاستعادة الاستقرار في البلاد.

تطرق اتصال الرئيس عبد الفتاح السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث أكد الرئيس على حرص مصر على استقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها قبل حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

افتتح وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، اليوم، كُتَّاب الشيخ أحمد نعينع بمسجد أحباب المصطفى بمدينة الشروق، مؤكدًا أن الكتاتيب ليست مجرد أماكن لحفظ القرآن، بل هي مؤسسات تعليمية وتربوية متكاملة تسهم في بناء أجيال واعية ومثقفة، تجمع بين الإيمان والعلم والأخلاق. وذلك في خطوة تؤكد اهتمام وزارة الأوقاف بتحفيظ القرآن الكريم وترسيخ القيم الدينية،

طالبت وزارة النقل، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب.

وظائف خالية، اعلنت الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق، حاجتها لشغل وظيفة "مهندس" بنظام التعاقد لمدة عام – بعقد محدد المدة، للعمل بمشروع المونوريل.

في ظل متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، برزت تساؤلات بشأن مصير التوصيات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، خاصة تلك المتعلقة بالملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاء مع رئيس اتحاد شركات السياحة التركي، ونائب رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلي عدد من شركات السياحة بالاتحاد، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من السوق التركي إلى المقاصد السياحية المصرية والترويج لها بصورة أكبر في تركيا.

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، مع التركيز على عدة جوانب لتحسين البيئة المدرسية وسلامة الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

شاركت غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلة عن جامعة عين شمس في المؤتمر الثاني الإقليمي لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية الذي استضافته جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن حمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة.

أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أبرياء في مركز تعليمي للبالغين في مدينة أوريبرو بمملكة السويد، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين، معربًا عن خالص تعازيه لمملكة وشعب السويد، ولأسر الضحايا، وتضامنه معهم في مواجهة هذه الجريمة الإرهابية البشعة.

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن دخول 12 مدرسة جديدة إلى الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وتشمل المدارس الجديدة مشروعات إنشاء جديد وإحلال جزئي وتوسعات، وبلغت تكلفتها الإجمالية 265 مليون جنيه.

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

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