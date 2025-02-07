الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جامعة عين شمس تشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط

جانب من مشاركة جامعة
جانب من مشاركة جامعة عين شمس في المؤتمر الإقليمي، فيتو
ads

 شاركت غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلة عن جامعة عين شمس في المؤتمر الثاني الإقليمي لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية الذي استضافته جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن حمد القاسمي  نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة.

جامعة عين شمس تشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط

حيث قامت بتقديم عرض حول الدور المميز لجامعة شمس نحو دعم الفرنكوفونية العلمية من خلال عرض لأهم الأنشطة البحثية المشتركة والشهادات المزدوجة مع الجانب الفرنسي في إطار الدعم السياسي للدولة والتوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي، كما عرضت خطط جامعة عين شمس في هذا الإطار.

والجدير بالذكر أن مدير جامعة الشارقة  حامد النعيمي قد افتتح المؤتمر بالترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية التعاون الجامعي لمواجهة تحديات التعليم العالي في المنطقة.

كما تحدث جان نويل باليو، المدير الإقليمي للشرق الأوسط للوكالة الجامعية للفرانكفونية، عن الضغوط التي يمارسها تصنيف الجامعات وأوضح التحديات الرئيسية التي تواجه الجامعات في المنطقة.

كما عرض رئيس ملتقى رؤساء الجامعات الفرنكوفونية أ.د سليم خلبوس، الأخبار المؤسسية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، مسلطا الضوء على النمو المستمر للشبكة العالمية الأولى للجامعات، كما استعرض الخطوط المقترحة لوضع الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢٥ – ٢٠٢٩.

وتناولت الجلسات الحوارية بالمؤتمر عدد من التحديات والقضايا مثل التوظيف وربط البحث العلمي بخدمة المجتمع  والتكامل المهني ودمج المهارات في المقررات الجامعية.

واستمرت الجلسات الحوارية والمناقشات علي مدار يومين، مع مناظرات استراتيجية حول مستقبل التعليم العالي في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة عين شمس التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالى رؤساء الجامعات خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

وزير الطيران يختتم زيارته الرسمية بلقاء الوزير المفوض البريطاني فى لندن

رسائل وزير التعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد

ختام فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس

وزير الطيران في جولة تفقدية بمطار هيثرو الدولي لتعزيز التعاون وتحديث منظومة النقل الجوي

التعليم العالي: اكتشاف سلحفاة بحرية نافقة بشاطئ النخيل ونقلها لتحنيطها بمتحف الإسكندرية

دورة تدريبية بأسنان عين شمس عن الأزمة القلبية

الجامعات تستعد للفصل الدراسي الثاني، ووزير التعليم العالي يكلف برفع المقررات الدراسية إلكترونيًا

التعليم العالي: استعدادات مكثفة للجامعات قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني غدًا
ads

الأكثر قراءة

الحزمة الاجتماعية 2025، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال أيام

شملت السعودية، ليلة سخرية نتنياهو من الدول العربية والإسلامية (فيديو)

رفضته مصر منذ ربع قرن وتوعده مبارك بالحرب، صاحب خطة الجنرالات يجدد طرحه بشأن سيناء

ضبط طن ونصف الطن بسكويت وشيكولاته داخل مصنعين بمزرعة دواجن بالقليوبية

البتلو ترتفع 18 جنيهًا، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

سعر الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 7/2/2025

البتلو ترتفع 18 جنيهًا، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يكشف عن آية من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب

رئيس جامعة الأزهر يكشف الصورة البلاغية في قوله تعالى"مثل الذين حملوا التوراة"( فيديو)

دعاء الجمعة الثانية من شعبان لكل شيء

المزيد
الجريدة الرسمية