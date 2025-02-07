شاركت غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ممثلة عن جامعة عين شمس في المؤتمر الثاني الإقليمي لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية الذي استضافته جامعة الشارقة تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن حمد القاسمي نائب حاكم الشارقة ورئيس الجامعة.

جامعة عين شمس تشارك في المؤتمر الإقليمي الثاني لرؤساء الجامعات الفرنكوفونية في الشرق الأوسط

حيث قامت بتقديم عرض حول الدور المميز لجامعة شمس نحو دعم الفرنكوفونية العلمية من خلال عرض لأهم الأنشطة البحثية المشتركة والشهادات المزدوجة مع الجانب الفرنسي في إطار الدعم السياسي للدولة والتوجه الاستراتيجي لوزارة التعليم العالي، كما عرضت خطط جامعة عين شمس في هذا الإطار.

والجدير بالذكر أن مدير جامعة الشارقة حامد النعيمي قد افتتح المؤتمر بالترحيب بالمشاركين والتأكيد على أهمية التعاون الجامعي لمواجهة تحديات التعليم العالي في المنطقة.

كما تحدث جان نويل باليو، المدير الإقليمي للشرق الأوسط للوكالة الجامعية للفرانكفونية، عن الضغوط التي يمارسها تصنيف الجامعات وأوضح التحديات الرئيسية التي تواجه الجامعات في المنطقة.

كما عرض رئيس ملتقى رؤساء الجامعات الفرنكوفونية أ.د سليم خلبوس، الأخبار المؤسسية والمشاريع الاستراتيجية الكبرى للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، مسلطا الضوء على النمو المستمر للشبكة العالمية الأولى للجامعات، كما استعرض الخطوط المقترحة لوضع الاستراتيجية الجديدة ٢٠٢٥ – ٢٠٢٩.

وتناولت الجلسات الحوارية بالمؤتمر عدد من التحديات والقضايا مثل التوظيف وربط البحث العلمي بخدمة المجتمع والتكامل المهني ودمج المهارات في المقررات الجامعية.

واستمرت الجلسات الحوارية والمناقشات علي مدار يومين، مع مناظرات استراتيجية حول مستقبل التعليم العالي في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.