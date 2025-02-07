الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

هل تنجح الإجراءات الاستثنائية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة؟

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، أعلنت الحكومة حزمة من الإجراءات الاستثنائية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وعيد الفطر، حيث ترتفع معدلات الاستهلاك وتتزايد الضغوط على الأسواق.

إجراءات استثنائية لدعم المواطنين

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خطة حكومية موسعة تتضمن عدة محاور لمواجهة التحديات الاقتصادية، تشمل:

  • زيادة الدعم النقدي والغذائي للفئات الأكثر احتياجًا، ضمن حزمة اجتماعية جديدة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية.
  • ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعومة، عبر تكثيف المعروض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الحكومية.
  • تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وضمان استقرار الأسعار، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين.
  • توسيع برامج التكافل الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر تضررًا من ارتفاع الأسعار والتضخم.

بين التحديات والطموحات.. هل تنجح الخطة؟

رغم أهمية هذه الإجراءات، يتساءل الخبراء والمواطنون عن مدى قدرتها على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الفعلي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.

يرى البعض أن نجاح الخطة مرهون بـحسن تنفيذها ورقابتها بفاعلية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون أي تلاعب أو استغلال، فيما يؤكد آخرون أن الحل الأمثل يكمن في تعزيز الإنتاج المحلي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة المعروض وتقليل الاعتماد على الواردات.

الحوار الوطني.. دور محوري في رسم السياسات الاقتصادية

مع استمرار التحديات، يُشكل الحوار الوطني منصة مهمة لمناقشة الملفات الاقتصادية الحساسة، حيث طالب أعضاء مجلس أمناء الحوار بضرورة إشراك الوزراء في اللجان التخصصية لضمان توافق القرارات الحكومية مع احتياجات المواطنين، مؤكدين أهمية التواصل المستمر بين الحكومة والمجتمع لمواجهة الأزمات الاقتصادية بفعالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجراءات استثنائية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المجمعات الاستهلاكية المشروعات الصغيرة والمتوسطة زيادة الدعم شبكة الحماية الاجتماعية

مواد متعلقة

حزمة اجتماعية استثنائية، كيف ستواجه الحكومة التحديات الاقتصادية قبل رمضان والعيد؟

هل تنجح الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

إجراءات حكومية غير مسبوقة خلال رمضان والعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية

أعضاء الحوار الوطني لمدبولي: التحديات الخارجية تفرض علينا مزيدا من التماسك الداخلي

الحوار الوطني يناقش القضايا الخلافية، الدعم والإيجارات القديمة على الطاولة

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

مصر تستعد لاستقبال قادة صناعة الطاقة في مؤتمر EGYPES 2025

رئيس الوزراء: نعمل على إعادة إعمار غزة ومنع تهجير سكانها
ads

الأكثر قراءة

8 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية قوية للحكومة وكبار رجال الدولة

إمام عاشور يثير القلق في الأهلي

السيسي يوجه رسائل حاسمة لـ ترامب وماكرون بشأن فلسطين ولبنان وسوريا وليبيا

أخبار مصر: تطور جديد بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، اختفاء طائرة ركاب أمريكية، قفزة للذهب، تحذير من الأرصاد، نتنياهو يهدد قطر

جميع رؤساء أمريكا لم يفعلوها، ترامب سيسلم "أم القنابل" لإسرائيل

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أرخص أسعار ياميش رمضان 2025 في الأسواق

مفاجأة في سعر هذا العيار، أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

منوعات

المزيد

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

أول جنين كنغر في العالم باستخدام التلقيح الاصطناعي بأستراليا

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

الرمان يبدأ من 30 جنيهًا، أسعار الفاكهة اليوم الجمعة في سوق العبور

أسعار الأرز اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحرب في المنام وعلاقته بانتشار الأوبئة والأمراض

ما الدليل على غباء فرعون ولماذا؟ الشعراوي يرد (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية