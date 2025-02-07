الجمعة 07 فبراير 2025
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أخبار مصر

السيسي وجوتيريش يؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان لاستعادة الاستقرار

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو
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تناول اتصال الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لاستعادة الاستقرار في البلاد.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول استعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه، كما تم التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الصدد، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
 

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الرئيس السيسي السيسي سكرتير عام الأمم المتحدة
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