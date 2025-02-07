الحكومة توضح موقفها من توصيات الحوار الوطني التي لم تنفذ

في ظل متابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، برزت تساؤلات بشأن مصير التوصيات التي لم يتم تنفيذها حتى الآن، خاصة تلك المتعلقة بالملفات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وخلال الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطني، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بدراسة هذه التوصيات والعمل على تنفيذها وفق الأولويات الوطنية والإمكانيات المتاحة.

ما التوصيات التي لم تُنفذ بعد؟

وفقًا لتصريحات أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، فقد تم إصدار 256 توصية بعد 110 جلسات، شملت قضايا مختلفة مثل الدعم النقدي والعيني، الإيجارات القديمة، وتطوير منظومة الثانوية العامة. وبينما تم تنفيذ عدد كبير من التوصيات الاقتصادية، لا تزال بعض التوصيات السياسية والاجتماعية قيد الدراسة أو بانتظار اعتمادها بشكل نهائي.

أسباب تأخير تنفيذ بعض التوصيات

أوضح رئيس الوزراء أن بعض التوصيات تتطلب تعديلات تشريعية أو إجراءات تنفيذية معقدة، مما يستوجب دراستها بشكل أعمق قبل التطبيق.

كما أشار إلى أن بعض الملفات تحتاج إلى توافق مجتمعي أوسع لضمان نجاحها وتحقيق الهدف المرجو منها.

موقف الحكومة من التوصيات المتبقية

خلال الاجتماع، شدد مدبولي على التزام الحكومة بالحوار الوطني كآلية فعالة لصياغة السياسات العامة، مؤكدًا أن هناك توصيات عديدة تم إدراجها في برنامج الحكومة الجديد. كما أعلن عن اجتماع مرتقب بين مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني لمراجعة التوصيات المتبقية وتحديد جدول زمني لتنفيذها.

هل ستشهد الفترة المقبلة تنفيذًا موسعًا للتوصيات؟

توقع خبراء أن تشهد الفترة المقبلة خطوات متسارعة لتنفيذ بعض التوصيات العالقة، خاصة مع توجه الحكومة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

كما أكد أعضاء الحوار الوطني أن استمرار المناقشات مع الحكومة يمثل فرصة لضمان تنفيذ التوصيات التي تلبي تطلعات المواطنين.

الحوار الوطني.. منصة مستمرة للنقاش

أكد أعضاء مجلس الأمناء أن الحوار الوطني لم ينتهِ بانتهاء الجلسات، بل يمثل منصة مستمرة لمناقشة القضايا الوطنية وإيجاد حلول توافقية لها، وأعربوا عن أملهم في أن تتحول توصيات الحوار إلى سياسات فعلية تنعكس إيجابيًا على حياة المواطنين خلال الفترة المقبلة.

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