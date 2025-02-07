الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ الجيزة يصدر تعليمات مشددة بشأن انطلاق الفصل الدراسي الثاني

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

 وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، مع التركيز على عدة جوانب لتحسين البيئة المدرسية وسلامة الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة استكمال أعمال الصيانة البسيطة للأثاثات المدرسية، والتأكد من نظافة الفصول ودورات المياه، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، واستبدال أي ألواح زجاجية مكسورة بأخرى بلاستيكية لحماية الطلاب. 

كما أكد على رؤساء الأحياء والمراكز رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ومنع وجود أي إشغالات أو مخلفات.

ضرورة التوعية الصحية بالمدارس

وفيما يتعلق بصحة الطلاب، شدد المحافظ على ضرورة التوعية الصحية بالمدارس، من خلال توعية الطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات الوقائية في طابور الصباح، وإقامة ندوات توعوية بالتعاون مع أطباء متخصصين، وعرض فيديوهات إرشادية للطلاب في حجرات الوسائط المتعددة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، ودعم الجهود المبذولة لتطوير التعليم في المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفصل الدراسي الثاني المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انطلاق الفصل الدراسي الثاني رفع كفاءة النظافة محافظة الجيزة محافظ الجيزة محيط المدارس

مواد متعلقة

إطلاق مبادرة جديدة للتوعية بأهمية العلاج الطبيعي بالجيزة

محافظة الجيزة تعلن عن أرقام جديدة لتلقي بلاغات الطوارئ والإشغالات ومخالفات البناء

ضبط 8 أطنان مواد غذائية و3000 لتر سولار و483 بطاقة تموينية بالجيزة

رئيس حي الدقي يتفقد المركز التكنولوجي ويتابع سير العمل بملف التصالح

الجيزة تعلن توافر أجهزة حديثة بقسم السمع والاتزان بمستشفى أم المصريين

نائب محافظ الجيزة يتفقد المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد (صور)

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

صحة الجيزة: فيتامين سي لا يمنع نزلات البرد بشكل كامل
ads

الأكثر قراءة

الحزمة الاجتماعية 2025، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال أيام

شملت السعودية، ليلة سخرية نتنياهو من الدول العربية والإسلامية (فيديو)

رفضته مصر منذ ربع قرن وتوعده مبارك بالحرب، صاحب خطة الجنرالات يجدد طرحه بشأن سيناء

ضبط طن ونصف الطن بسكويت وشيكولاته داخل مصنعين بمزرعة دواجن بالقليوبية

البتلو ترتفع 18 جنيهًا، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

سعر الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية اليوم الجمعة (آخر تحديث)

منوعات

المزيد

أكثر من 100 ثعبان يحتل حديقة منزل بأستراليا

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة 7/2/2025

البتلو ترتفع 18 جنيهًا، أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع غزل المحلة.. الزمالك أمام فاركو.. مانشستر سيتي ضد ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يكشف عن آية من معجزات القرآن في الإخبار بالغيب

رئيس جامعة الأزهر يكشف الصورة البلاغية في قوله تعالى"مثل الذين حملوا التوراة"( فيديو)

دعاء الجمعة الثانية من شعبان لكل شيء

المزيد
الجريدة الرسمية