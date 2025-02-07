محافظ الجيزة يصدر تعليمات مشددة بشأن انطلاق الفصل الدراسي الثاني

وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، تعليمات مشددة بسرعة الانتهاء من المشروعات الجارية، مع التركيز على عدة جوانب لتحسين البيئة المدرسية وسلامة الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة استكمال أعمال الصيانة البسيطة للأثاثات المدرسية، والتأكد من نظافة الفصول ودورات المياه، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي، واستبدال أي ألواح زجاجية مكسورة بأخرى بلاستيكية لحماية الطلاب.

كما أكد على رؤساء الأحياء والمراكز رفع كفاءة النظافة في محيط المدارس ومنع وجود أي إشغالات أو مخلفات.

ضرورة التوعية الصحية بالمدارس

وفيما يتعلق بصحة الطلاب، شدد المحافظ على ضرورة التوعية الصحية بالمدارس، من خلال توعية الطلاب وأولياء الأمور بالإجراءات الوقائية في طابور الصباح، وإقامة ندوات توعوية بالتعاون مع أطباء متخصصين، وعرض فيديوهات إرشادية للطلاب في حجرات الوسائط المتعددة.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار حرص محافظة الجيزة على توفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب، ودعم الجهود المبذولة لتطوير التعليم في المحافظة.

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