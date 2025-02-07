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أخبار مصر

النقل تحذر من ظاهرة خطيرة وتطالب المواطنين بالمساهمة معها في حماية القطارات والركاب

النقل تحذر من ظاهرة
النقل تحذر من ظاهرة خطيرة، فيتو
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طالبت  وزارة النقل، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب.

وأصدرت الوزارة بيانا عنها اليوم بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات  والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة ممثلة في  هيئة السكك الحديدية  المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب  أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

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هيئة السكك الحديديه رشق الاطفال للقطارات خطوط الضواحى هيئة السكك الحديد

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