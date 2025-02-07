محافظ الجيزة يعلن افتتاح 12 مدرسة جديدة بتكلفة 265 مليون جنيه

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن دخول 12 مدرسة جديدة إلى الخدمة مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وتشمل المدارس الجديدة مشروعات إنشاء جديد وإحلال جزئي وتوسعات، وبلغت تكلفتها الإجمالية 265 مليون جنيه.

وأوضح النجار، أن المدارس الجديدة ستوفر 370 فصلًا دراسيًا جديدًا، مما يسهم في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتحسين جودة العملية التعليمية.

وتشمل المدارس الجديدة والتوسعات:

مدرسة الوفاء الثانوية بوراق العرب – حي الوراق.

مدرسة خليل اللمعي الثانوية بقرية سقارة – مركز البدرشين.

مدرسة الحكمة للتعليم الأساسي بكفر نصار.

مدرسة الحاج حلمي الدالي بمنشأة البكاري – حي الهرم.

مدرسة بين السرايات الجديدة المشتركة – حي الدقي.

توسعة مدرسة عثمان أحمد عثمان بنات – منطقة الكوم الأخضر – حي الطالبية.

مدارس جديدة بحي بولاق الدكرور تشمل:

المهندس شريف إسماعيل الابتدائية.

خالد بن الوليد للتعليم الأساسي.

عمرو بن العاص الرسمية لغات.

المستشار عدلي منصور للتعليم الأساسي.

الشهيد العميد إبراهيم الرفاعي رسمي لغات.

مجدي يعقوب للتعليم الأساسي.



وأكد محافظ الجيزة حرص المحافظة على التوسع في إنشاء المدارس بهدف تخفيف الكثافات داخل الفصول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

تصريحات محافظ الجيزة

أوضح محافظ الجيزة أن افتتاح هذه المدارس الجديدة يأتي في إطار جهود المحافظة لتحسين جودة التعليم وتوفير فرص تعليمية أفضل للطلاب، لافتا إلى أننا نعمل باستمرار على تطوير البنية التحتية التعليمية في المحافظة، وتوفير الموارد اللازمة لضمان سير العملية التعليمية على أكمل وجه.



أهمية المدارس الجديدة

وتساهم المدارس الجديدة في حل مشكلة الكثافة الطلابية في الفصول، وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب. كما أنها تساعد في تقليل المسافة التي يقطعها الطلاب للوصول إلى مدارسهم، مما يوفر عليهم الوقت والجهد.

جهود محافظة الجيزة لتطوير التعليم

وتبذل محافظة الجيزة جهودًا كبيرة لتطوير قطاع التعليم، من خلال إنشاء مدارس جديدة، وتوسعة المدارس القائمة، وتدريب المعلمين، وتوفير الموارد التعليمية اللازمة.

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