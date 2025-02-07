الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، إجراءات استثنائية لدعم المواطنين خلال أيام

المرتبات والمعاشات،
المرتبات والمعاشات، فيتو
ads

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي ستبدأ الحكومة في تنفيذها قبل حلول شهر رمضان المبارك، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل التحديات الراهنة.

إجراءات استثنائية لدعم المواطنين

تشمل الحزمة الاجتماعية الجديدة زيادات في الرواتب والمعاشات، بالإضافة إلى توسيع برامج الدعم النقدي الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا، كما سيتم توفير سلع أساسية بأسعار مدعومة، مع تشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي تلاعب بها.

توسيع نطاق الدعم التمويني والإعفاءات الضريبية

في إطار الحزمة، ستعمل الحكومة على تعزيز الدعم التمويني من خلال زيادة عدد المستفيدين وتحسين جودة السلع المتاحة، كما سيتم توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية لتخفيف الأعباء المالية على محدودي الدخل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

تنفيذ الحزمة قبل رمضان

أكد مدبولي أن تطبيق الحزمة الاجتماعية سيبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لضمان استفادة المواطنين منها قبل شهر رمضان وعيد الفطر، كما شدد على أن الحكومة ستتابع تنفيذ هذه الإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق التأثير المطلوب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

استجابة لمطالب الحوار الوطني

جاءت هذه الحزمة استجابةً لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد ضرورة تعزيز الدعم الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا. 

وأشاد أعضاء المجلس بجهود الحكومة في تبني سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

هل تحقق الحزمة الجديدة الاستقرار الاقتصادي؟

مع دخول هذه الإجراءات حيز التنفيذ، يبقى التساؤل حول مدى نجاحها في تحقيق التوازن الاقتصادي وتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين. 

الأيام المقبلة ستكشف مدى تأثير هذه الحزمة على الأسواق ومعيشة الأسر المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجراءات استثنائية الحزمة الاجتماعية الجديدة الحزمة الاجتماعية الحوار الوطنى الدعم النقدي الدعم التمويني الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرقابة على الأسواق برامج الدعم النقدي شهر رمضان مجلس الوزراء مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مطالب الحوار الوطني

مواد متعلقة

الحزمة الاجتماعية 2025، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة

هل تنجح الإجراءات الاستثنائية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة؟

حزمة اجتماعية استثنائية، كيف ستواجه الحكومة التحديات الاقتصادية قبل رمضان والعيد؟

هل تنجح الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

إجراءات حكومية غير مسبوقة خلال رمضان والعيد لمواجهة التحديات الاقتصادية

أعضاء الحوار الوطني لمدبولي: التحديات الخارجية تفرض علينا مزيدا من التماسك الداخلي

الحوار الوطني يناقش القضايا الخلافية، الدعم والإيجارات القديمة على الطاولة

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد
ads

الأكثر قراءة

الحزمة الاجتماعية 2025، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة

شملت السعودية، ليلة سخرية نتنياهو من الدول العربية والإسلامية (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة في مصر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الأوضاع تتدهور، بيان خطير من مكتب الإعلام الحكومي بغزة

دول الناتو تناقش إرسال قوات إلى جرينلاند بعد تهديدات ترامب

زيزو يقود تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

العثور على جثة طبيب شهير داخل استراحة مستشفى بالعجوزة وغموض حول سبب الوفاة

منوعات

المزيد

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الثانية من شعبان لكل شيء

كيف واجه النبي الشائعات؟، مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية