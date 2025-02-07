الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لا للتهجير، السيسي وجوتيريش يبحثان تطورات الأوضاع في فلسطين وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال

الرئيس السيسي وسكرتير
الرئيس السيسي وسكرتير عام الأمم المتحدة، فيتو
ads

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا، اليوم، من سكرتير عام الأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول استعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وذلك بهدف التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكانه، كما تم التأكيد على الدور المحوري لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في هذا الصدد، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدعمها وتمكينها من أداء مهامها وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس وسكرتير عام الأمم المتحدة شدّدا خلال الاتصال على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وشددا على ضرورة بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، مؤكدين ضرورة أن يكون حل الدولتين، بإقامة دولة فلسطينية وفقًا لخطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، هو نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لاستعادة الاستقرار في البلاد، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سوريا والسودان وليبيا والصومال، حيث أكد الرئيس حرص مصر على استقرار تلك الدول الشقيقة ووحدتها وسلامة أراضيها.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي سكرتير عام الأمم المتحدة
ads

الأكثر قراءة

الحزمة الاجتماعية 2025، موعد تطبيق المنحة الاستثنائية الجديدة

شملت السعودية، ليلة سخرية نتنياهو من الدول العربية والإسلامية (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب مساء اليوم الجمعة في مصر

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

الأوضاع تتدهور، بيان خطير من مكتب الإعلام الحكومي بغزة

دول الناتو تناقش إرسال قوات إلى جرينلاند بعد تهديدات ترامب

زيزو يقود تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي في الدوري

العثور على جثة طبيب شهير داخل استراحة مستشفى بالعجوزة وغموض حول سبب الوفاة

منوعات

المزيد

استعان بالذكاء الاصطناعي بدلا من محامٍ، محكمة تركية تعفي مواطنا من غرامة

توقيع أول اتفاقية تعاون في كازان بين الجامعات المعمارية بدول البريكس

شركة كندية توسع أنشطة التنقيب عن الفضة في المغرب

حكاية "كرملين كازان" مقرا للحكم ومجمعا للأديان في تتارستان (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار النحاس اليوم الجمعة 7-2-2025 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

رسائل نارية من الأزهر لرفض تهجير الفلسطينيين (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة الثانية من شعبان لكل شيء

كيف واجه النبي الشائعات؟، مفتي الجمهورية يجيب (فيديو)

مفتي الجمهورية يوضح أهمية ليلة النصف من شعبان والأعمال المستحبة فيها (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية