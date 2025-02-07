طقس السبت، أمطار خفيفة على هذه المناطق

أعلنت هيئة الارصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحا على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد

أعلنت، هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود طقس معتدلا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب البلاد،شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على اغلب الأنحاء.



الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا



ومن المتوقع أن يسود طقس معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والوجه البحرى

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16



شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 09

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

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