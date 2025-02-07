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أخبار مصر

الأزهر يُدين مجزرة أوريبرو في السويد ويطالب بحماية المهاجرين من «الإرهاب الأبيض»

الازهر الشريف، فيتو
الازهر الشريف، فيتو
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أدان الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أبرياء في مركز تعليمي للبالغين في مدينة أوريبرو بمملكة السويد، وأسفر عن مقتل 11 شخصًا وإصابة آخرين، معربًا عن خالص تعازيه لمملكة وشعب السويد، ولأسر الضحايا، وتضامنه معهم في مواجهة هذه الجريمة الإرهابية البشعة.  

الأزهر يُدين مجزرة أوريبرو في السويد.. ويطالب بحماية اللاجئين والمهاجرين من «الإرهاب الأبيض»
 

ويحذر الأزهر من التنامي الخطير لموجات إرهاب «القومية البيضاء»، والتطرف اليميني في أوروبا وأمريكا، مؤكدا أنها تشكل تهديدًا عالميًّا يتطلب تحركًا دوليًّا عاجلًا لمواجهتها، داعيا المنصات الإعلامية العالمية بالتزام الموضوعية في تغطية مثل هذه الهجمات الإرهابية، وتجنب التعليلات التبريرية التي تُصوِّرها كـ"أعمال فردية" أو "حوادث إطلاق نار" عندما يكون الجاني من غير المسلمين، أما إن كان مستترًا خلف الإسلام فسرعان ما يطلقون عليه وصف الإرهابي، فهذا التحيز الإعلامي يشجع على استمرار العنف ويمنح جماعات «الإرهاب الأبيض» غطاءً لترويج أفكارها المسمومة دون محاسبة ولا رادع.

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الأزهر الشريف التطرف اليميني الهجوم الإرهابى اللاجئين والمهاجرين مدينة أوريبرو المنصات الاعلامية

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