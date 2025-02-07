الجمعة 07 فبراير 2025
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رياضة

ياسر إبراهيم يؤدي تدريبات تأهيلية علي هامش مران الأهلي

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم

أدي  ياسر إبراهيم ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيليه خلال المران الجماعي الذي أقيم على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة؛ استعدادًا لمواجهة المحلة وذلك للتعافي من الإصابة التي لحقت به.

وكان ياسر إبراهيم تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي في مباراة بيراميدز بالدوري. 

وعلي جانب أخر بدأ أشرف بن شرقي المشاركة في التدريبات الجماعية تدريجيًا، بعد تعافيه تماما من الإصابة، وبعد اجتياز برنامج التأهيل.

ويستعد الأهلي لمباراة غزل المحلة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع محللي الأداء بالفريق فى حضور أعضاء الجهاز المعاون؛ من أجل استطلاع فريق غزل المحلة ورصد نقاط القوة والضعف فى صفوفه استعدادا لمواجهة الثلاثاء المقبل.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة، الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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ياسر إبراهيم الأهلي النادي الأهلي مارسيل كولر غزل المحلة

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