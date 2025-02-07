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رياضة

موقف عمر كمال عبد الواحد من تدعيم الأهلي أمام غزل المحلة

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

يخضع عمر كمال عبد الواحد لاعب الأهلي للفحص الطبي خلال تدريبات الفريق الجماعية الساعات المقبلة من أجل حسم موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة غزل المحلة المرتقبة الثلاثاء المقبل.

وغاب عمر كمال عبد الواحد عن مباراة بتروجت امس بسبب الإصابة فى العضلة الخلفية التى اشتكى منها ليلة المباراة الأخيرة وفضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب.

 يبدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق غزل المحلة بالفيديو، استعدادا لمواجهة الفريقين التى تقام مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري.

وأغلق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صفحة مباراة بتروجت التى أقيمت أمس، وذلك استعدادا لمواجهة غزل المحلة المرتقبة.

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر استعداداته لخوض مباراة غزل المحلة القادمة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

كما يخضع إمام عاشور لاعب الأهلي لفحوصات طبية قبل مران الأهلي من أجل الاطمئنان على حالته بعد الشكوى العضلية التى عانى منها اللاعب فى نهاية مباراة بتروجت أمس.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

 ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره غزل المحلة  ، الساعة السابعة مساء الثلاثاء المقبل  ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز

وفاز النادي الأهلي أمس الخميس على بتروجت ٢-١ ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

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عمر كمال عبد الواحد الأهلي الأهلي وغزل المحلة

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