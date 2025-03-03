الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

في رحاب الحبيب.. أجمل قصة حب

السيرة النبوية العظيمة رواها الكثيرون.. بعضهم كتبها متجردا عن الهوى.. والبعض رواها من وجهة نظره الخاصة، بما فيها من أهواء وأمزجة وتفضيلات.. وبعض المؤرخين تأثروا بأفكار خارجية، دخيلة، ما أسفر عن وقائع مشوهة، وأغلاط فجة، وأخطاء فادحة.


حتى المسلمين، المؤمنين برسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، بحسن نية، أو عن جهل، أساءوا لشخصه العظيم.. كثيرا ما نسبوا إليه وقائع لا تصح، ومواقف لا تجوز، وأقوال يستحيل أن يتفوه بها، صلوات ربي وتسليماته عليه.


ما رأيكم أن نتناول سيرة رسولنا الخاتم، صلى الله عليه وآله وسلم، من خلال قصص حب رائعة، عاشتها شخصياتٌ مُحِبَّةٍ، ومؤمنةٍ، ومستعدةٍ للتضحية بكُلِّ غالٍ ونفيسٍ في سبيل هذا الحُبِّ، وذلك الإيمان.


هل كان يمكن أن تمضي سيرة الحبيب، صلى الله عليه وآله وسلم، ومسيرته في الطريق الذي سارت فيه، دون الدور الذي قامت به السيدة خديجة بنت خويلد؟ تلك الزوجة المحبة، المخلصة، المؤمنة، ضربت بسهمٍ وافرٍ في إنجاح الدعوة، وصعود الدين الوليد، فقد دعمت زوجها الكريم، بكل ما أوتيت من جهد، ووقت، ومالٍ.


لم تتخلَّ عنه لحظة، ولم تبخل عليه بما تملكه، حتى من رأي ومشورة، وتفكير.. الحب كان هو شعار هذه الأسرة النجيبة.. ساد بين الزوجين، ورفرف على بيتهما، وجاوره الصدق والإخلاص.
 

ما أن صارح النبي العظيم، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله، زوجته بسر الناموس الإلهي، الذي التقاه في غار حراء، ويقول الرواة إنه "روَّعه"، وأصابه بقلق شديد، حتى سارعت إلى احتضانه، والتهدئة من روعه، واصطحبته، في حنان وحب، إلى ابن عمها، ورقة بن نوفل، الذي كان على دين سيدنا عيسى، عليه السلام، ويتمتع بثقافة واسعة، وعلم بالكتب السماوية، واطلاع على أخبار الأمم السابقة، وأنبياء الله المرسلين.


طمأنه ورقة بن نوفل، وبشره بأنه رسول الله الخاتم، ووعده بأن يؤمن به، ويصدقه، وينصره، لكنه مات قبل أن يُبعث النبي، صلى الله عليه وسلم.


هكذا قامت السيدة خديجة بدورها كاملا، كما لم تفعل امرأةٌ على مرِّ التاريخِ. وسخرت من أجله كل ما آتاها الله من رجحان عقل، وقوّة شخصيّة، وحكمة واعية.. وكانت، رضي الله عـنها، أول من آمن بدعوته إلى الإسلام.

 

في رحاب الحبيب.. محبة النبي فرض

في رحاب الحبيب.. (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق)


تلك هي السيدة العظيمة خديجة، رضي الله عنـها، التي بعث الله إليها تحيته تقديرا لما قدمته للدعوة الإسلامية، فبشرها الله ببيت في الجنة من القصب (اللؤلؤ)، لا صخب (إزعاج) فيه ولا نصب (منازعة)، فكانت بذلك الأسبق إلى الجنة، كما كانت الأسبق إلى الإسلام. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خديجة بنت خويلد في رحاب الحبيب ورقة بن نوفل السيرة النبوية السيدة خديجة فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي محمد ابو المجدد

مواد متعلقة

في حب الأنصار.. الذين آووا ونصروا

حوار مع الروبوت فهيم في الوادي الجديد

حكم صوم رمضان.. مع الكذب والنفاق والغيبة!

حكيم أفريقيا الذي رحل.. ذكريات لقاء يتيم

فيلم الأرض 2025.. كلنا محمد أبو سويلم
ads

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين، إحداهما بشأن شهداء طائرة عبد الحكيم عامر

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

عدد ساعات الصيام في ثالث أيام رمضان

السيسي يعيد تشكيل مجلسي إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية

بعد إطلاق سراحها من الأسر بغزة، مجندة إسرائيلية تقتحم قبر النبي يوسف وتثير الغضب (فيديو)

أول تعليق من حماس على عملية حيفا

أول تعليق من الخارجية الصينية على مشادات ترامب وزيلينسكي

انطلاق القمة العربية الطارئة بالقاهرة غدًا، وخطة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين تتصدر المشهد

منوعات

المزيد

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

خرج عن السيطرة، روبوت يهاجم الجمهور في مهرجان بالصين (فيديو)

فاجعة في المغرب، وفاة أسرة اختناقا بالغاز

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الإثنين 3 - 3 - 2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 2/3/2025

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد 2 /3/ 2025

المزيد

انفوجراف

تسليط الضوء على معاناة الأيتام في الحلقة 3 من "ولاد الشمس" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح معنى الصيام في الشريعة الإسلامية وشروطه (فيديو)

معارك وغزوات، غزوة سفوان بين خروج الرسول للقتال وهروب المشركين

حكم تلاوة القرآن بدون وضوء في رمضان

المزيد
الجريدة الرسمية