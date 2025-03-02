في رحاب الحبيب.. محبة النبي فرض

محبة النبي، صلى الله عليه وآله وسلم، أهم شروط الإيمان، وبغضه كفرٌ وهلاكٌ.. قال الله تعالى: "قُلْ إنْ كانَ آبَاؤُكُم وأبناؤُكُم وإخوانُكم وأزواجُكُم وعشيرتُكُم وأموالٌ اقترفْتُموها وتِجارةٌ تخْشَوْن كَسادَها ومَسَاكنَ ترْضوْنها أحَبَّ إليكُم مِن اللهِ ورسولِه وجهادٍ في سبيلِه فتربَّصُوا حتى يأتيَ اللهُ بأمرِه واللهُ لا يهدي القومَ الفاسِقين". (التَّوْبة: 24).



وفي الحديث الصحيح: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين".. وعن أنس رضى الله عنه، أن رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قال: "ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان؛ أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحبَّ المرءَ لا يحبه إلا للهِ، وأنْ يكره أنْ يعود في الكُفْرِ كما يكرهُ أن يُقذف في النار".



ولسيدنا عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، واقعة رائعة، حيث قال لسيدنا محمد، صلى الله عليه وسلم: لأنت أحبَّ إليَّ من كُلِّ شيْءٍ إلا نفسي التي بين جنبي، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: "لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه"، فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحبَّ إليَّ من نفسي التي بين حنبيّ، فقال له النبي، صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر.



وإجمالا لكل ذلك، قال سهل التستري: من لم يرَ ولاية الرسول عليه في جميع الأحوال، ويرى نفسه في ملكه، صلى الله عليه وسلم، لا يذوق حلاوة سنته؛ لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكونَ أحبَّ إليهِ من نفسه".



والنتيجة الحتمية لهذه المحبة، يوردها الحديث الشريف، الذي رواه أنس، رضي الله عنه، قائلا: أن رجلا أتى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟، قال: ما أعددتُ لها من كثير صلاةٍ ولا صومٍ ولا صدقةٍ، ولكني أحبُّ اللهَ ورسولَه.. قال: أنت مع من أحببت.



وعن صفوان بن قدامة قال: هاجرتُ إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فأتيتُه، فقلتُ: يا رسول الله، ناولني يدك أبايعك. فناولني يده، فقلتُ: يا رسول الله، إني أحبُّك.. قال: المرءُ مع من أحبَّ.



وروي أن رجلا أتى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله؛ لأنتَ أحبُّ إليَّ من أهلي ومالي، وإني لأذكرك فما أصبر حتى أجيء فأنظر إليك، وإني ذكرتُ موتي وموتك، فعرفتُ أنك إذا دخلتُ الجنةَ رُفِعتَ مع النبيين، وإن دخلتُها لا أراك.

فأنزل الله تعالى: "ومن يُطِعِ اللهَ والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا". (النساء: 69).. فدعا به فقرأها عليه.



وفي حديث آخر: كان رجل عند النبي، صلى الله عليه وسلم، ينظر إليه لا يطرف، فقال: ما بالك، قال: بأبي أنت وأمي! أتمتع من النظر إليك، فإذا كان يوم القيامة رفعك الله بتفضيله، فأنزل الله الآية السابقة.. وفي حديث آخر لأنس رضي الله عنه قال: "من أحبني كان معي في الجنة".. اللهم إنا نحب الحبيب، صلى الله عليه وآله وسلم، فأحينا واقبضنا في رحاب الحبيب.

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