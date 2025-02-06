تعادل إيجابي بين غزل المحلة ومودرن سبورت في الشوط الأول (صور)

انتهى الشوط الأول من لقاء غزل المحلة ومودرن سبورت، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة الآن بينهما على إستاد المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل عمرو الجزار هدف التقدم لصالح المحلة في الدقيقة 11، ثم تعادل محمد هلال في الدقيقة 40 لفريق مودرن سبورت من ركلة جزاء.

وتلقى محمود رزق لاعب فريق مودرن سبورت بطاقة حمراء في الدقيقة 26 بعد تدخل قوي على لاعب غزل المحلة.

تشكيل مودرن سبورت أمام غزل المحلة

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، طارق سيد، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد يوسف، معتز زدام، محمد هلال، وليد علي.

هجوم: حسام حسن، أرنولد ايبا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد، أحمد عاطف، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمود شعبان، محمد اميسي، محمد صبري، ضياء السيد، أحمد كباكا.

تشكيل غزل المحلة أمام مودرن سبورت

حكام مباراة غزل المحلة ومودرن سبورت

موقف غزل المحلة ومودرن سبورت في الدوري الممتاز

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط، حيث خاض 11 مباراة، حقق الفوز في 2 وتعادل في 2 وخسر 7، فيما يحتل مودرن سبورت المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، حيث لعب 11 مباراة، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 6.

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